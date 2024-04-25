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Дети «из пробирки». В Омской области 302 женщины стали мамами после ЭКО

25 апреля 2024, 10:31
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области в 2023 году после ЭКО родилось 315 детей

Треть проведенных процедур искусственного оплодотворения оказались успешными.

В прошлом году в Омской области 1191 женщина прошла через процедуру ЭКО. Как следует из доклада регионального минздрава по итогам работы за 2023 год, 34,5% процедур искусственного оплодотворения увенчались успехом.

Мамами после ЭКО стали 302 жительницы Омской области. У них родилось 315 детей. Для сравнения в 2022 году забеременели с помощью такого способа 325 женщин, у которых родилось 363 ребенка.

Количество родов в целом в Омской области продолжается снижаться: в 2022-м говорилось о 16004 родах, а в 2023-м — 15216. При этом уменьшилось и число абортов. В 2023 году жительницы региона прервали 4325 беременностей (в 2022-м — 4436). Несовершеннолетние как и в 2022-м по желанию сделали 28 абортов.

Добавим, что ВИЧ-инфицированные женщины в прошлом году родили 195 детей, на 23 меньше чем в 2022-м. Число родов у ВИЧ-инфицированных в 2022-м составило 1,3% от общего количества родов в Омской области.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Минздрав#Здравоохранение#Медицина#Рождаемость#Роддом#Новости#Роды#ВИЧ-инфекция#Аборты
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