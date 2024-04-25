Дети «из пробирки». В Омской области 302 женщины стали мамами после ЭКО

Количество родов в целом в Омской области продолжается снижаться: в 2022-м говорилось о 16004 родах, а в 2023-м — 15216. При этом уменьшилось и число абортов. В 2023 году жительницы региона прервали 4325 беременностей (в 2022-м — 4436). Несовершеннолетние как и в 2022-м по желанию сделали 28 абортов.