Деловая программа КИФ-2024 будет включать в себя свыше 60 мероприятий

Согласно заявлению зампреда российского правительства Александра Новака, в этом году тематика Кавказского инвестиционного форума стала гораздо более обширной по сравнению с 2023 годом. Теперь она охватит огромную массу вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Повестка форума позволит узнать много новой, актуальной для владельцев бизнеса и инвесторов информации, так как именно эта категория граждан может по достоинству оценить и применить весь потенциал макрорегиона. Выставочная программа даст возможность продемонстрировать впечатляющее многообразие Северного Кавказа, его культуру и традиции.