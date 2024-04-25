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Деловая программа КИФ-2024 будет включать в себя свыше 60 мероприятий

Деловая программа КИФ-2024 будет включать в себя свыше 60 мероприятий

25 апреля 2024, 15:47
На сайте Кавказского инвестиционного форума выложена полная деловая программа. Стало известно, что главной темой КИФ этого года станет «Большой Кавказ — от моря до моря». Форум будет проходить в столице Чеченской Республики — городе Грозном.

Деловая программа КИФ-2024 состоит из более 60 мероприятий, на которых будут обсуждать вопросы развития бизнеса, сельскохозяйственной отрасли, транспорта, промышленности, энергетического комплекса, банковского сектора, взаимодействия с другими странами, медицины, оказания гуманитарной помощи и прочие. Как сообщает 56orb.ru, в качестве ведущего события форума заявлено пленарное заседание.

Согласно заявлению зампреда российского правительства Александра Новака, в этом году тематика Кавказского инвестиционного форума стала гораздо более обширной по сравнению с 2023 годом. Теперь она охватит огромную массу вопросов развития Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, а также стран СНГ, Каспийского и Черноморского бассейнов. Повестка форума позволит узнать много новой, актуальной для владельцев бизнеса и инвесторов информации, так как именно эта категория граждан может по достоинству оценить и применить весь потенциал макрорегиона. Выставочная программа даст возможность продемонстрировать впечатляющее многообразие Северного Кавказа, его культуру и традиции.

Особый акцент деловой программы Кавказского инвестиционного форума планируется сделать на развитии медиапространства, креативных индустрий и внутреннего туризма в регионах Северного Кавказа. Также стоит отметить, что на площадке форума пройдет заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. А на стратегической сессии будут обсуждаться пути социально-экономического развития макрорегиона до 2030 года и необходимые для реализации данной цели мероприятия.

По словам советника главы государства, ответсека организационного комитета КИФ-2024 Антона Кобякова, целью ежегодного проведения форума является присвоение Северному Кавказу статуса делового центра РФ в будущем, чтобы здесь стабильно существовало пространство для взаимодействия правительства и предпринимателей.

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