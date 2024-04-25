Асфальт и пластик. В Омске приступили к обновлению дорожной разметки

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:49
Как сообщил мэр города Омска, Сергей Шелест, большая часть запланированных «квадратов» — новая разметка из термопластика. Этот материал лучше заметен в разное время суток и более устойчив к воздействиям. Как сообщается, планируется нанести 54,6 тыс квадратных метров пластиковой разметки.
Кроме того, подрядчики займутся гарантийным ремонтом уже нанесенной, прошлогодней разметки — а это площадь немногим меньше 40 тысяч кв. м.
На выполнение всех запланированных работ было выделено 128,3 миллиона рублей. Большая часть средств — 107,7 млн будет направлена на «пластиковую» разметку улиц города, еще 10 миллионов направлено на разметку вблизи школ города (как из термопластика, так и обычной краской). Оставшиеся 10,6 миллиона потратят на разметку улиц краской. Работы выполняются силами подрядчиков и ДЭУ «Транссигнал».
Напомним, ранее Город55 сообщал о вынужденном изменении маршрута нескольких омских трамваев: