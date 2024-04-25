Асфальт и пластик. В Омске приступили к обновлению дорожной разметки

На выполнение всех запланированных работ было выделено 128,3 миллиона рублей. Большая часть средств — 107,7 млн будет направлена на «пластиковую» разметку улиц города, еще 10 миллионов направлено на разметку вблизи школ города (как из термопластика, так и обычной краской). Оставшиеся 10,6 миллиона потратят на разметку улиц краской. Работы выполняются силами подрядчиков и ДЭУ «Транссигнал».