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иллюстрация

Асфальт и пластик. В Омске приступили к обновлению дорожной разметки

25 апреля 2024, 08:47
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
иллюстрация

В Омске обновят почти 100 тысяч квадратных метров дорожной разметки

Площадь запланированных работ — почти 100 тысяч квадратных метров.

Как сообщил мэр города Омска, Сергей Шелест, большая часть запланированных «квадратов» — новая разметка из термопластика. Этот материал лучше заметен в разное время суток и более устойчив к воздействиям. Как сообщается, планируется нанести 54,6 тыс квадратных метров пластиковой разметки.

Кроме того, подрядчики займутся гарантийным ремонтом уже нанесенной, прошлогодней разметки — а это площадь немногим меньше 40 тысяч кв. м.

На выполнение всех запланированных работ было выделено 128,3 миллиона рублей. Большая часть средств — 107,7 млн будет направлена на «пластиковую» разметку улиц города, еще 10 миллионов направлено на разметку вблизи школ города (как из термопластика, так и обычной краской). Оставшиеся 10,6 миллиона потратят на разметку улиц краской. Работы выполняются силами подрядчиков и ДЭУ «Транссигнал».

Напомним, ранее Город55 сообщал о вынужденном изменении маршрута нескольких омских трамваев:

Временные неудобства. В Омске сократили маршруты сразу нескольких трамваев
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Подрядчик#Новости#Школы#Трамваи#Дорожная разметка#Рубли
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