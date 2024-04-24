Зарплата до 97 тысяч. В омском минфине ищут начальников и специалистов

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В министерстве финансов Омской области сегодня, 24 апреля, опубликовали свежие вакансии для желающих трудиться на государственной службе. Заявки от соискателей принимают до 14 мая.
В департамент цифровизации управления государственными и муниципальными финансами требуются сотрудники ведущей группы должностей для включения в кадровый резерв. Кандидатам на руководящие должности необходимо иметь высшее образование, опыт госслужбы не менее 4 лет. Управленцам готовы платить от 65 700 до 96 800 рублей.
В департамент отраслей национальной экономики ищут начальника отдела финансирования агропромышленного комплекса, экологии, природопользования. Предполагаемая зарплата — от 47 120 до 62 550 рублей.
Также в различных департаментах и отделах министерства открыты вакансии для специалистов старшей группы должностей (зарплата от 33 200 до 45 700 рублей) и ведущей группы должностей (зарплата от 40 800 до 55 500 рублей). Требования к соискателям: высшее образование, опыт государственной службы от 2 лет, знание законов РФ. Часть вакансий подразумевает ненормированный рабочий день.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на оборонных заводах. Наиболее востребованные профессии в этой отрасли: слесарь, инженер, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик, токарь.