Зарплата до 97 тысяч. В омском минфине ищут начальников и специалистов

Также в различных департаментах и отделах министерства открыты вакансии для специалистов старшей группы должностей (зарплата от 33 200 до 45 700 рублей) и ведущей группы должностей (зарплата от 40 800 до 55 500 рублей). Требования к соискателям: высшее образование, опыт государственной службы от 2 лет, знание законов РФ. Часть вакансий подразумевает ненормированный рабочий день.