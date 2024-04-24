Врач рассказал, какие животные безопасны для аллергиков

Лучший выбор для аллергиков — это холоднокровные животные: черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если речь идет о теплокровных животных, то с ними лучше познакомиться заранее, задолго до того, как принять решение о том, взять собаку или кошку домой, подчеркнул Бессмертный.