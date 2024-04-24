Врач рассказал, какие животные безопасны для аллергиков

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Наиболее распространенными аллергенами, вызывающими реакции, являются слюна, пот и экскременты домашних животных. Шерсть, которую часто винят в этом, на самом деле не является прямым аллергеном, она просто переносит все эти выделения, подчеркнул эксперт в интервью RuNews24.Ru.
Кошки занимают лидирующую позицию по частоте аллергических реакций. Но не потому, что их слюна или пот ядовиты, а потому что кошки очень часто вылизываются и таким образом активно распространяют аллергены вокруг себя.
Аллергии на других пушистых домашних питомцев, таких как шиншиллы, морские свинки и пушистые собаки, встречаются реже. Тем не менее, короткошерстые и вовсе бесшерстные животные, например, лысые кошки породы сфинкс, также могут выделять аллергены через специальные железы внутренней секреции. Известны случаи сильных аллергических реакций на лошадей, отметил Бессмертный.
Отсутствие шерсти помогает уменьшить распространение аллергенов. Но не стоит верить заводчикам, которые называют своих сфинксов гипоаллергенными, поскольку не существует животных, полностью безопасных для аллергиков. У людей может быть аллергия на что угодно, так как аллергия — это одно из малоизученных состояний, объяснил врач.
Лучший выбор для аллергиков — это холоднокровные животные: черепахи, хамелеоны и другие рептилии. Если речь идет о теплокровных животных, то с ними лучше познакомиться заранее, задолго до того, как принять решение о том, взять собаку или кошку домой, подчеркнул Бессмертный.
Однако метод проб и ошибок может быть ненадежным. Аллергия может развиться в любой момент, и на сегодняшний день ее механизмы не до конца изучены, подытожил врач