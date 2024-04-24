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Волонтеры «Газпромнефть-СМ» благоустроили территорию природного парка в Омске

Волонтеры «Газпромнефть-СМ» благоустроили территорию природного парка в Омске

24 апреля 2024, 07:35
Фото: Дмитрий Верхоробин
Большой субботник стал завершающим этапом инициативы компании по подготовке к летнему сезону общественных пространств в Омске, Санкт-Петербурге и Москве.

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть — смазочные материалы» провели экологическую акцию в природном парке «Птичья гавань». Большой субботник стал завершающим этапом инициативы компании по подготовке к летнему сезону общественных пространств в Омске, Санкт-Петербурге и Москве. Серия мероприятий реализована в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

«Птичья гавань» — особо охраняемая территория, которая является местом обитания более сотни видов птиц, в том числе редких и краснокнижных. Участники экоакции привели в порядок центральную часть парка: убрали бытовой и растительный мусор, очистили от сухих веток береговую линию ручья.

Ранее волонтеры «Газпромнефть-СМ» стали организаторами первого в этом году весеннего субботника в Санкт-Петербурге, благоустроили территорию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом» в подмосковном Фрязине. В экологических мероприятиях приняли участие сотрудники со всех площадок компании.

«Волонтеры „Газпромнефть-СМ“ не только поддерживают различные акции, но и выступают инициаторами собственных проектов. Наша команда ежегодно выходит на субботники в популярные и любимые места горожан, помогает в благоустройстве социальным учреждениям. Каждый из нас заинтересован в том, чтобы регионы, где мы живем и работаем, становились чище, красивее, уютнее. Именно в этом мы видим одну из задач нашей социальной деятельности», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
Фото: Дмитрий Верхоробин
«Совместно с „Газпромнефть-СМ“ мы проводим важную работу, направленную на укрепление экологической культуры в регионе. При поддержке Омского завода смазочных материалов издан первый справочник, рассказывающий об орнитофауне нашего парка, создан познавательный цифровой путеводитель о редких птицах, а совсем недавно появился интерактивный проект о предвестниках весны — скворцах. Вместе с уроками и мастер-классами, субботниками и другими мероприятиями, которые волонтеры компании организуют на территории парка, это весомый вклад в экологическое просвещение омичей и воспитание молодежи, осознающей ответственность за природу края, в котором они живут», — сообщил директор природного парка «Птичья гавань» Сергей Шабаршин.
#Юлия Истомина#Общество#Омск#Газпром#Субботник#Новости#Птичья гавань#Волонтеры
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