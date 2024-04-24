Волонтеры «Газпромнефть-СМ» благоустроили территорию природного парка в Омске

Ранее волонтеры «Газпромнефть-СМ» стали организаторами первого в этом году весеннего субботника в Санкт-Петербурге, благоустроили территорию социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Теплый дом» в подмосковном Фрязине. В экологических мероприятиях приняли участие сотрудники со всех площадок компании.