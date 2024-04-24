В мэрии Омска выделили 23,4 миллиона рублей на вывоз мусора с кладбищ после Радоницы

В частности, как сообщил в своем Telegram-канале Сергей Шелест, мэр Омска, производится бордюров, покраска скамеек, а также ремонт и санитарная обработка туалетов. Ближе к Радонице доступность санитарных комнат расширят за счет установки биотуалетов. Кроме того, под пристальное внимание специалистов мэрии попал и вопрос утилизации отходов после дня поминовения: для этих целей уже заключили контракт на сумму 23,4 млн рублей с региональным оператором «Магнит».