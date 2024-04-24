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иллюстрация

В мэрии Омска выделили 23,4 миллиона рублей на вывоз мусора с кладбищ после Радоницы

24 апреля 2024, 08:30
Фото: 1MI
иллюстрация

Вывоз мусора с омских кладбищ обошелся в 23,4 миллиона рублей

За эти средства планируется вывезти почти 14 тысяч «кубов» отходов.

Администрация Омска готовится к Родительскому дню: сотрудники Комбината специальных услуг уже занимаются мелким ремонтом и благоустройством городских некрополей.

В частности, как сообщил в своем Telegram-канале Сергей Шелест, мэр Омска, производится бордюров, покраска скамеек, а также ремонт и санитарная обработка туалетов. Ближе к Радонице доступность санитарных комнат расширят за счет установки биотуалетов. Кроме того, под пристальное внимание специалистов мэрии попал и вопрос утилизации отходов после дня поминовения: для этих целей уже заключили контракт на сумму 23,4 млн рублей с региональным оператором «Магнит».

Также, сообщается, что для омичей накануне и во время Родительского дня будет доступно все необходимое для ухода за могилами: шанцевый инструмент, песок и вода.

Напомним, ранее Город55 сообщал о дате Радоницы и традициях, связанных с этим православным праздником.

Стала известна дата родительской субботы в 2024 году
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#Илья Скобин#Общество#Омск#Благоустройство#Мусор#Кладбище#Магнит#Новости#Вода#Родительский день#Договор#Праздник#Песок#Радоница#Администрация Омска
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