Стало известно, какой навык помогает зарабатывать омичам до 170 тысяч в месяц

Posted Сегодня, 20:18
Published Сегодня, 20:18
Modified Сегодня, 20:20
Updated Сегодня, 20:20
Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru представили данные за январь–апрель 2024 года. Вакансий никогда не бывает мало, однако требований к кандидатам становится больше. Если соискатель желает найти с большим заработком, то ему нужно владеть определенным навыком.
Речь идет про знание английского языка. За четыре месяца 2024 года российские работодатели опубликовали 37,6 тыс свежих вакансий с соответствующим условием. Это на 11% больше, чем в том же периоде 2023 года.
Знание английского языка действительно влияет на уровень зарплаты. К слову, в Сибири открыто 1,5 тыс подобных вакансий. При этом работодатели Омской области предлагают компетентным специалистам 9% вакансий от общего числа в СЗФО. Спрос на работников с этим навыков вырос на 6% в регионе.
Свежие вакансии в Омске со знанием английского языка предлагаются прежде всего программистам и разработчикам (8,2%). В топ-10 также входят:
Работники сервиса hh.ru высчитали, что в этом году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составила 75,8 тыс рублей. Заработок специалистов с этим навыком больше на 11,3 тыс рублей, если сравнивать цифры с медианой предлагаемых заработных плат по стране в целом.
В Омской области зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 6,8 тыс рублей средних по рынку, и составляют 59,5 тыс рублей. Так, менеджеру по логистике и ВЭД готовы платить от 50 тыс рублей ежемесячно, если он будет помимо основных компетенций знать иностранный язык — английский или китайский.
Ведущий инженер-программист на заводе имени А. С. Попова сможет зарабатывать от 100 до 170 тыс рублей. Для чтения документации ему понадобится технический английский язык. Кроме того, на предприятие требуется инженер-программист FPGA/ПЛИС, FPGA developer с соответствующим навыком, который согласится на зарплату от 90 до 160 тыс рублей.