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Posted Сегодня, 20:18

Published Сегодня, 20:18

Modified Сегодня, 20:20

Updated Сегодня, 20:20

Как минимум десять сфер предлагают зарплату выше средней, но соискателям нужно обладать определенными знаниями.

Стало известно, какой навык помогает зарабатывать омичам до 170 тысяч в месяц

24 апреля 2024, 20:18
Фото: Город55
Как минимум десять сфер предлагают зарплату выше средней, но соискателям нужно обладать определенными знаниями.
При поиске работы немаловажным оказываются навыки, которыми обладают специалисты. Благодаря некоторым зарплата может быть значительно выше той, что представлена на рынке. Подробности — в материале Города55.

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru представили данные за январь–апрель 2024 года. Вакансий никогда не бывает мало, однако требований к кандидатам становится больше. Если соискатель желает найти с большим заработком, то ему нужно владеть определенным навыком.

Речь идет про знание английского языка. За четыре месяца 2024 года российские работодатели опубликовали 37,6 тыс свежих вакансий с соответствующим условием. Это на 11% больше, чем в том же периоде 2023 года.

Знание английского языка действительно влияет на уровень зарплаты. К слову, в Сибири открыто 1,5 тыс подобных вакансий. При этом работодатели Омской области предлагают компетентным специалистам 9% вакансий от общего числа в СЗФО. Спрос на работников с этим навыков вырос на 6% в регионе.

Где зарабатывать от 70 тысяч и выше

Свежие вакансии в Омске со знанием английского языка предлагаются прежде всего программистам и разработчикам (8,2%). В топ-10 также входят:

  • менеджеры по продажам (7,6%)
  • менеджеры по закупкам (4%)
  • секретари и помощники руководителя (3,7%),
  • менеджеры по логистике и ВЭД (3,4%)
  • маркетологи (3,2%)
  • инженеры-конструкторы и инженеры-проектировщики (3%)
  • педагоги (2,5%)
  • специалисты технической поддержки (2,4%)
  • аналитики (2,4%)
Рынок труда с каждым годом меняется, поэтому важно постоянно следить за ним и повышать свою квалификацию.Рынок труда с каждым годом меняется, поэтому важно постоянно следить за ним и повышать свою квалификацию.
Рынок труда с каждым годом меняется, поэтому важно постоянно следить за ним и повышать свою квалификацию.
Фото: Город55

Работники сервиса hh.ru высчитали, что в этом году медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с требованием знания английского языка составила 75,8 тыс рублей. Заработок специалистов с этим навыком больше на 11,3 тыс рублей, если сравнивать цифры с медианой предлагаемых заработных плат по стране в целом.

Где в Омске получить высокую зарплату

В Омской области зарплаты в вакансиях со знанием языка выше на 6,8 тыс рублей средних по рынку, и составляют 59,5 тыс рублей. Так, менеджеру по логистике и ВЭД готовы платить от 50 тыс рублей ежемесячно, если он будет помимо основных компетенций знать иностранный язык — английский или китайский.

Ведущий инженер-программист на заводе имени А. С. Попова сможет зарабатывать от 100 до 170 тыс рублей. Для чтения документации ему понадобится технический английский язык. Кроме того, на предприятие требуется инженер-программист FPGA/ПЛИС, FPGA developer с соответствующим навыком, который согласится на зарплату от 90 до 160 тыс рублей.

Названа отрасль, в которой регулярно повышают зарплату в Омской области
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