Совет по устойчивому развитию РЭО утвердил политику инвестирования компании

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратил внимание на широкий выбор инвестиционных инструментов компании. В том числе это участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, а также предоставление займов и поручительств по займам, кредитам и другим обязательствам инвесторов. Помимо этого, значимым инструментом поддержки инвесторов со стороны РЭО является предоставление финансирования инвестпроектов за счет средств от размещения облигаций компании. Денис Буцаев напомнил, что в своем послании глава государства поручил создать 400 новых комплексов обращения с ТКО. Предполагается, что общий объем инвестиционных вложений в эту отрасль на период с 2025 по 2030 год составит 942 миллиарда рублей, из которых 218 миллиардов — средства из госбюджета. Сегодня у РЭО есть перспективный портфель, состоящий из 113 инвестпроектов. В совокупности эти проекты оцениваются примерно в 300 миллиардов рублей. С 75 регионами страны уже подписаны дорожные карты с подробным планом мероприятий по реализации проектов. По итогам реализации портфеля планируется создать 316 объектов обращения с ТКО, сказал глава РЭО.