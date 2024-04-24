Совет по устойчивому развитию РЭО утвердил политику инвестирования компании

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Инвестиционная декларация РЭО включает в себя основные направления деятельности компании по инвестированию, включая приоритетные, обязательные требования к инвестпроектам, а также критерии их оценки и другие правовые вопросы. В документе указано, что срок участия РЭО в инвестиционном проекте должен быть не более двенадцати лет. При этом целевая доходность инвестиций должна составлять от 5% годовых, пишет newsnn.ru.
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев обратил внимание на широкий выбор инвестиционных инструментов компании. В том числе это участие в уставных капиталах инвесторов и проектных компаний, а также предоставление займов и поручительств по займам, кредитам и другим обязательствам инвесторов. Помимо этого, значимым инструментом поддержки инвесторов со стороны РЭО является предоставление финансирования инвестпроектов за счет средств от размещения облигаций компании. Денис Буцаев напомнил, что в своем послании глава государства поручил создать 400 новых комплексов обращения с ТКО. Предполагается, что общий объем инвестиционных вложений в эту отрасль на период с 2025 по 2030 год составит 942 миллиарда рублей, из которых 218 миллиардов — средства из госбюджета. Сегодня у РЭО есть перспективный портфель, состоящий из 113 инвестпроектов. В совокупности эти проекты оцениваются примерно в 300 миллиардов рублей. С 75 регионами страны уже подписаны дорожные карты с подробным планом мероприятий по реализации проектов. По итогам реализации портфеля планируется создать 316 объектов обращения с ТКО, сказал глава РЭО.
Осенью 2023 года ППК «РЭО» представила на площадке Российского экологического форума своей первый отчет об устойчивом развитии компании за 2021–2022 гг.
Напомним: в июле 2021 года при РЭО был сформирован экспертный совет по устойчивому развитию. Этот орган возглавила Светлана Бик, руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития». Членами совета являются эксперты отрасли обращения с отходами, предприниматели, ученые, кредитные организации. Ключевые направления работы этого органа — разработка методик и стандартов, которые связаны с зеленым финансированием в отрасли. Помимо этого, совет занимается сопровождением ESG-трансформации компаний.