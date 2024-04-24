Сезон охоты. С завтрашнего дня в Омской области разрешат отстреливать гусей и уток

Ранее омских рыбаков предупредили, что с 20 апреля по 20 мая в Омской области действует запрет на рыбалку. Ограничения касаются всех видов водных биоресурсов, за исключением рыбалки с берега на удочку или спиннинг с двумя крючками. Суточная норма улова — не более 10 кг. Лов особо ценных пород рыб запрещен. За нарушение предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.