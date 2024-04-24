Сезон охоты. С завтрашнего дня в Омской области разрешат отстреливать гусей и уток

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
С завтрашнего дня в некоторых районах Омской области начнется весенний сезон охоты на водоплавающих и боровую дичь. Охота с подсадной уткой уже стартовала. Это самый ранний период охоты на утку в нашем регионе.
Специалисты «Управления по охране животного мира» подвели итоги первой недели весеннего сезона охоты в 2024 году. С 15 по 22 апреля было проведено 208 рейдов и проверено 52 охотника.
В Калачинском районе была обнаружена незаконная добыча лысухи. В результате на нарушителей составлено 14 протоколов об административных правонарушениях и изъято 3 ружья.
Напомним, что в настоящее время в регионе действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров, сжигание стерни, листвы, сухой травы и мусора. Кроме того, до 5 мая ограничено посещение лесов в следующих муниципальных районах:
По 10 мая — на территории Большеуковского, Знаменского, Седельниковского, Тарского, Тевризского и Усть-Ишимского районов.
Ранее омских рыбаков предупредили, что с 20 апреля по 20 мая в Омской области действует запрет на рыбалку. Ограничения касаются всех видов водных биоресурсов, за исключением рыбалки с берега на удочку или спиннинг с двумя крючками. Суточная норма улова — не более 10 кг. Лов особо ценных пород рыб запрещен. За нарушение предусмотрен штраф от 2 до 5 тысяч рублей.