Приватизировали. Предприниматель из Омска выкупил заброшенный магазин на Вавилова

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:51
Мэрия Омска нашла покупателя для одноэтажного магазина площадью 158,1 кв. м на Вавилова, 106А. Здание ранее вошло в программу приватизации муниципального имущества.
Состояние магазина оставляет желать лучшего, тем не менее недвижимость заинтересовала одного омского предпринимателя. Единственным участником торгов стал Павел Петров, который выкупит простаивающее здание на Вавилова по начальной цене — 646 тысяч рублей.
Дополнительно Петров должен будет заплатить 7,035 млн рублей за участок площадью 505 «квадратов».
Новый собственник магазина и участка на Вавилова — Павел Петров — зарегистрировал ИП в 2018 году. Вместе с Иваном Кадцыным он владеет двумя ООО с одинаковым названием «Сибирская проектная компания» и «Архбюро 91». В прошлом году Петров вместе со своим партнером взял в аренду на пять лет одну из муниципальных бань.