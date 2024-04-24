Приватизировали. Предприниматель из Омска выкупил заброшенный магазин на Вавилова

Новый собственник магазина и участка на Вавилова — Павел Петров — зарегистрировал ИП в 2018 году. Вместе с Иваном Кадцыным он владеет двумя ООО с одинаковым названием «Сибирская проектная компания» и «Архбюро 91». В прошлом году Петров вместе со своим партнером взял в аренду на пять лет одну из муниципальных бань.