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Магазин на Вавилова

Приватизировали. Предприниматель из Омска выкупил заброшенный магазин на Вавилова

24 апреля 2024, 08:49
Фото: Гис Торги
Магазин на Вавилова

Предприниматель из Омска за 656 тысяч выкупил заброшенный магазин на Вавилова

Новому собственнику придется дополнительно заплатить еще 7 млн рублей за земельный участок.

Мэрия Омска нашла покупателя для одноэтажного магазина площадью 158,1 кв. м на Вавилова, 106А. Здание ранее вошло в программу приватизации муниципального имущества.

Состояние магазина оставляет желать лучшего, тем не менее недвижимость заинтересовала одного омского предпринимателя. Единственным участником торгов стал Павел Петров, который выкупит простаивающее здание на Вавилова по начальной цене — 646 тысяч рублей.

Фото участкаФото участка
Фото участкаФото участка
Фото участка
Фото: ГИС Торги

Дополнительно Петров должен будет заплатить 7,035 млн рублей за участок площадью 505 «квадратов».

Новый собственник магазина и участка на Вавилова — Павел Петров — зарегистрировал ИП в 2018 году. Вместе с Иваном Кадцыным он владеет двумя ООО с одинаковым названием «Сибирская проектная компания» и «Архбюро 91». В прошлом году Петров вместе со своим партнером взял в аренду на пять лет одну из муниципальных бань.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Недвижимость#Омск#Магазин#Предприниматель#Новости#Приватизация
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