Почему в России резко выросла заболеваемость корью

В 2023 году в сравнении с 2022 годом пациентов с корью стало в 127 раз больше. В то время заболели лишь около 100 россиян. Врачи отмечают, что прошлом году заболеваемость была на пике за последние 29 лет. Соответствующую статистику приводит «Медвестник» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.