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Posted Сегодня, 19:07

Published Сегодня, 19:07

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

В прошлом году заболеваемость корью выросла до предела впервые за 29 лет.

Почему в России резко выросла заболеваемость корью

24 апреля 2024, 19:07
Фото: Город55
В прошлом году заболеваемость корью выросла до предела впервые за 29 лет.
Антирекорд по заболеваемости кори зарегистрирован в России. В 2023 году у больше 12 тыс человек обнаружили эту инфекцию. Что привело к вспышке и есть ли вакцины против кори — в материале Города55.

Статистика по заболеваемости корью

В 2023 году в сравнении с 2022 годом пациентов с корью стало в 127 раз больше. В то время заболели лишь около 100 россиян. Врачи отмечают, что прошлом году заболеваемость была на пике за последние 29 лет. Соответствующую статистику приводит «Медвестник» со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

В России заболело в 17 раз больше человек, если сравнивать с данными Европейского союза. А если соотносить количество заболевших в России с числом пациентов с корью в США, то в РФ больше случаев заражения почти в 500 раз.

Причины вспышки кори

Основной причиной вспышки кори является пандемия коронавируса. В этот период детей не прививали или прививали позже положенного. Также на эпидситуацию повлиял поток мигрантов из Центральной Азии. Большинство не делают прививки от кори и въезжают в Россию, что осложняет обстановку.

Вакцин против кори на данный момент хватает в России, но из-за организационных моментов в медучреждениях порой наблюдается дефицит.Вакцин против кори на данный момент хватает в России, но из-за организационных моментов в медучреждениях порой наблюдается дефицит.
Вакцин против кори на данный момент хватает в России, но из-за организационных моментов в медучреждениях порой наблюдается дефицит.
Фото: Город55

При этом в нескольких регионах в феврале 2024 года наблюдался дефицит вакцин против кори, а также краснухи и паротита. Ситуация должна была наладиться после решения проблем с одним из главных компонентов препаратов — яйцами. Их стало катастрофически не хватать в стране. Так, «Известия» писали, что вакцин не хватало в Санкт-Петербурге, Белгородской, Курской и Омской областях.

На заболеваемость корью влияют технические сбои, отмечает директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович. По ее мнению, дело не только в вакцинации, но и в изменении геополитической ситуации. Из-за нее процесс борьбы с инфекцией осложняется. Кроме того, есть движение антиваксеров, которые активно выступают за отказ от прививок.

О прививке от кори

Нужно проводить вакцинацию и ревакцинацию, что поможет справиться с корью. Как бы обстояла ситуация, прививки против кори проводятся, в России производят достаточное количество вакцин, так что дефицит исключен.

Специалисты Росздравнадзора контролируют ситуацию, чтобы препаратов против кори и других вакцин в медучреждениях хватало. Если чего и не хватает, то с этими проблемами быстро борются. Организационные моменты по вакцинации против кори действительно есть, но не систематически.

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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Омская область#Россия#Медицина#Прививки#Новости#Заболеваемость#Прививка#Эпидемия#Корь
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