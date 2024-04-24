На реставрацию здания Омского горсовета на Думской выделили 27 млн рублей

Напомним, что осенью прошлого года депутаты раскритиковали замену в здании горсовета деревянных дверей на пластиковые. Такое изменение, по их мнению, не соответствует облику и функциональному назначению здания. Замена обошлась в 198 тысяч рублей, сами деревянные двери оставили храниться в здании на Думской.