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На реставрацию здания Омского горсовета на Думской выделили 27 млн рублей

На реставрацию здания Омского горсовета на Думской выделили 27 млн рублей

24 апреля 2024, 08:29
Фото: Город55
Будущему подрядчику предстоит выполнить работу до 1 ноября 2024 года.

Омский городской совет ищет подрядчика, который займется реставрацией двухэтажного здания на Думской, 1. Сохранение объекта культурного наследия — «Здания бывшей городской думы» — оценили в 27,101 млн рублей.

Подрядчику предстоит выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, отмостку, приямки, облицовку стен гранитными плитами и восстановить кирпичную кладку. В стоимость контракта входит доставка до места работ материалов, разборка грунта и покрытий.

Итоги аукциона рассчитывают подвести 7 мая. После заключения контракта подрядчик должен будет за 30 дней получить разрешение на проведение работ. А на выполнение работ отводится срок до 1 ноября 2024 года.

Напомним, что осенью прошлого года депутаты раскритиковали замену в здании горсовета деревянных дверей на пластиковые. Такое изменение, по их мнению, не соответствует облику и функциональному назначению здания. Замена обошлась в 198 тысяч рублей, сами деревянные двери оставили храниться в здании на Думской.

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#Юлия Истомина#Омск#Подрядчик#Новости#Историческое здание#Горсовет#Реставрация#Объект культурного наследия
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