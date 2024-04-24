На реставрацию здания Омского горсовета на Думской выделили 27 млн рублей

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Омский городской совет ищет подрядчика, который займется реставрацией двухэтажного здания на Думской, 1. Сохранение объекта культурного наследия — «Здания бывшей городской думы» — оценили в 27,101 млн рублей.
Подрядчику предстоит выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, отмостку, приямки, облицовку стен гранитными плитами и восстановить кирпичную кладку. В стоимость контракта входит доставка до места работ материалов, разборка грунта и покрытий.
Итоги аукциона рассчитывают подвести 7 мая. После заключения контракта подрядчик должен будет за 30 дней получить разрешение на проведение работ. А на выполнение работ отводится срок до 1 ноября 2024 года.
Напомним, что осенью прошлого года депутаты раскритиковали замену в здании горсовета деревянных дверей на пластиковые. Такое изменение, по их мнению, не соответствует облику и функциональному назначению здания. Замена обошлась в 198 тысяч рублей, сами деревянные двери оставили храниться в здании на Думской.