Мусорный регоператор «Магнит» потребовал от РЭК Омской области 377 млн рублей

Суть требований «Магнита» в электронном деле пока не указана. Город55 писал в феврале, что регоператор добился отмены предельных тарифов на обработку мусора, установленных РЭК: суд признал, что комиссия занизила тариф, который в итоге стал экономически необоснованным.