Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:44

Published Сегодня, 08:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Омский мусорный регоператор потребовал от РЭК 377 млн рублей

Мусорный регоператор «Магнит» потребовал от РЭК Омской области 377 млн рублей

24 апреля 2024, 08:44
Фото: 1MI

Омский мусорный регоператор потребовал от РЭК 377 млн рублей

Соответствующий иск уже поступил в суд.

Общество с ограниченной ответственностью «Магнит», которое имеет статус регионального мусорного оператора, подало в Арбитражный суд Омской области иск против Региональной энергетической комиссии. Сумма исковых требований — 376,9 млн рублей. Заявление было принято к рассмотрению вчера, 23 апреля.

Суть требований «Магнита» в электронном деле пока не указана. Город55 писал в феврале, что регоператор добился отмены предельных тарифов на обработку мусора, установленных РЭК: суд признал, что комиссия занизила тариф, который в итоге стал экономически необоснованным.

Омичка засудила ООО «Магнит» и ООО «ОЭК» за ошибку с персональными данными
Узнать подробнее
#Николай Эйхвальд#Бизнес#Арбитражный суд#Магнит#Новости
Подпишитесь
В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись
Сегодня, 06:33
Громкое задержание: замминистра обороны Иванов задержан по подозрению в коррупции
Сегодня, 02:55
«Подорожало вообще все». Омичам объяснили, почему подорожал проезд в маршрутках
Сегодня, 03:51
В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель
Сегодня, 05:02
«Столовая» для пчел и бабочек. Почему нельзя срывать первоцветы в Омской области
Сегодня, 05:27
"