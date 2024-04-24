Мусорный регоператор «Магнит» потребовал от РЭК Омской области 377 млн рублей

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Общество с ограниченной ответственностью «Магнит», которое имеет статус регионального мусорного оператора, подало в Арбитражный суд Омской области иск против Региональной энергетической комиссии. Сумма исковых требований — 376,9 млн рублей. Заявление было принято к рассмотрению вчера, 23 апреля.
Суть требований «Магнита» в электронном деле пока не указана. Город55 писал в феврале, что регоператор добился отмены предельных тарифов на обработку мусора, установленных РЭК: суд признал, что комиссия занизила тариф, который в итоге стал экономически необоснованным.