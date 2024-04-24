Кредитор омского «Кедра» отказался от иска на 15 млн рублей и бильярдной

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
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8-й арбитражный апелляционный суд принял решение по апелляционной жалобе ООО «Кедр» к ИП Владиславу Кауфману. Город55 уже писал о том, что «Кедр» задолжал 15 млн рублей и проиграл тяжбу в первой инстанции, а теперь дело перешло на первый уровень.
Из судебных документов следует, что изначально «Кедр» был должен 190 млн рублей ИП Дмитрию Павлову (это известный в Омске бизнесмен, бенефициар «Омских кабельных сетей» и депутат областного Законодательного собрания). В 2023 году часть этого долга (15 млн рублей) перешла по договору цессии к ИП Владиславу Кауфману, тот направил «Кедру» претензию, а потом взял у должника в залог «павильон бильярдной с залом кафе», расположенный в здании на улице Маяковского и оцененный вместе с прилегающим земельным участком в 12 млн рублей.
Позже Кауфман подал судебный иск. Суд первой инстанции постановил: взыскать с «Кедра» 16,065 млн рублей, начислить дополнительную пеню — 0,1% от суммы долга за каждый день к моменту исполнения обязательств, обратить взыскание на бильярдную и земельный участок. Кедр подал апелляционную жалобу.
Теперь на сайте суда появились данные о принятых вчера, 23 апреля, резолюциях (мотивировочная часть решения пока не опубликована). Апелляционная жалоба отклонена, решение первой инстанции оставлено без удовлетворения, но при этом удовлетворен отказ от иска, поданный Кауфманом неделю назад. В итоге производство по делу прекращено: по-видимому, «Кедр» смог выплатить долг.
Напомним: ИП Владислав Кауфман специализируется на аренде и лизинге легковых автомобилей. Кроме того, он является единственным бенефициаром и директором ООО «Служба взысканий», официальная специализация которой, вопреки названию, — «деятельность в сфере радиовещания». ООО «Кедр» известно в Омске из-за скандальной истории со строительством торгового центра на территории парка 30-летия ВЛКСМ. Бывший директор «Кедра» Дмитрий Сахань сейчас заседает в Омском городском Совете.