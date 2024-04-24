Кредитор омского «Кедра» отказался от иска на 15 млн рублей и бильярдной

Из судебных документов следует, что изначально «Кедр» был должен 190 млн рублей ИП Дмитрию Павлову (это известный в Омске бизнесмен, бенефициар «Омских кабельных сетей» и депутат областного Законодательного собрания). В 2023 году часть этого долга (15 млн рублей) перешла по договору цессии к ИП Владиславу Кауфману, тот направил «Кедру» претензию, а потом взял у должника в залог «павильон бильярдной с залом кафе», расположенный в здании на улице Маяковского и оцененный вместе с прилегающим земельным участком в 12 млн рублей.