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Губернатор Виталий Хоценко запустил новый омский завод по производству асфальта

Губернатор Виталий Хоценко запустил новый омский завод по производству асфальта

24 апреля 2024, 08:28
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области
Инвестпроект реализовала компания «ОмскСайдингИнвест». Производительность новой асфальтосместительной установки составит до 120 тонн в час.

Сегодня в Омске состоялось тожественное открытие завода по производству асфальта, в котором поучаствовали губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест. Асфальтосмесительную установку приобрела компания «ОмскСайдингИнвест», выступившая инвестором этого проекта.

Производственный комплекс позволит изготавливать асфальтобетонную смесь различного состава и плотности, которую применяют в дорожном строительстве. Производительность шестифракционной асфальтосмесительной установки составит до 120 тонн в час.

Сместительную установку запустили нажатием символической кнопки, после чего покупателям уже отгрузили первую тонную асфальта.

«Мощностей одного муниципального асфальтобетонного завода в Омске, конечно, недостаточно для того, чтобы выполнять и ремонтно-восстановительные работы, и тот объем задач по строительству и капитальному ремонту, который мы в городе ведем и планируем еще вести, включая проекты реконструкции мостовых сооружений. Этот завод — хорошее подспорье и точно не лишняя единица», — подчеркнул Виталий Хоценко.
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

По мнению мэра Омска Сергея Шелеста, открытие еще одного завода позволит сделать дороги в городе лучше.

«Мы будем максимально стараться делать только качественные дороги, как стараемся проявлять себя во всех направлениях нашей деятельности», — отметил директор компании «ОмскСайдингИнвест» Хусайн Закриев.

На рынке дорожного строительства в Омской области с открытием завода появился новый игрок, который сможет принимать участие в отборах подрядчиков на строительство и ремонт дорог.

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#Юлия Истомина#Бизнес#Омск#Омская область#Ремонт дорог#Завод#Асфальт#Инвестор#Новости#Открытие#Виталий Хоценко#Хусайн Закриев
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