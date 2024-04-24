Губернатор Виталий Хоценко запустил новый омский завод по производству асфальта

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Сегодня в Омске состоялось тожественное открытие завода по производству асфальта, в котором поучаствовали губернатор Виталий Хоценко и мэр Сергей Шелест. Асфальтосмесительную установку приобрела компания «ОмскСайдингИнвест», выступившая инвестором этого проекта.
Производственный комплекс позволит изготавливать асфальтобетонную смесь различного состава и плотности, которую применяют в дорожном строительстве. Производительность шестифракционной асфальтосмесительной установки составит до 120 тонн в час.
Сместительную установку запустили нажатием символической кнопки, после чего покупателям уже отгрузили первую тонную асфальта.
«Мощностей одного муниципального асфальтобетонного завода в Омске, конечно, недостаточно для того, чтобы выполнять и ремонтно-восстановительные работы, и тот объем задач по строительству и капитальному ремонту, который мы в городе ведем и планируем еще вести, включая проекты реконструкции мостовых сооружений. Этот завод — хорошее подспорье и точно не лишняя единица», — подчеркнул Виталий Хоценко.
По мнению мэра Омска Сергея Шелеста, открытие еще одного завода позволит сделать дороги в городе лучше.
«Мы будем максимально стараться делать только качественные дороги, как стараемся проявлять себя во всех направлениях нашей деятельности», — отметил директор компании «ОмскСайдингИнвест» Хусайн Закриев.
На рынке дорожного строительства в Омской области с открытием завода появился новый игрок, который сможет принимать участие в отборах подрядчиков на строительство и ремонт дорог.