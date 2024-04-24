Эксперт Роскачества Филатова назвала критерии качественного готового шашлыка

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Приобретая готовый шашлык, эксперт советует отдавать предпочтение известным производителям и внимательно изучать маркировку с информацией о мясе, передает NEWS.ru.
Рекомендуется выбирать продукцию, упакованную на мясоперерабатывающем заводе или мясокомбинате, с указанием на этикетке, что это мясной полуфабрикат, а не мясосодержащий продукт. Также важно, чтобы состав маринада был простым.
Филатова подчеркнула, что продукт высшей категории содержит более 80% мышечной ткани, что делает его более питательным и биологически ценным.