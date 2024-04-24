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Эксперт Роскачества Филатова назвала критерии качественного готового шашлыка

Эксперт Роскачества Филатова назвала критерии качественного готового шашлыка

24 апреля 2024, 08:32
Фото: 1MI
Эксперт Роскачества Наталья Филатова дала рекомендации по выбору шашлыка на майские праздники.

Приобретая готовый шашлык, эксперт советует отдавать предпочтение известным производителям и внимательно изучать маркировку с информацией о мясе, передает NEWS.ru.

Рекомендуется выбирать продукцию, упакованную на мясоперерабатывающем заводе или мясокомбинате, с указанием на этикетке, что это мясной полуфабрикат, а не мясосодержащий продукт. Также важно, чтобы состав маринада был простым.

Филатова подчеркнула, что продукт высшей категории содержит более 80% мышечной ткани, что делает его более питательным и биологически ценным.

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