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Posted Сегодня, 12:09

Published Сегодня, 12:09

Modified Сегодня, 12:32

Updated Сегодня, 12:32

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Добился. Олег Беспалов займет место депутата Заксобрания Омской области

24 апреля 2024, 12:09
Фото: Пресс-служба Избирательной комиссии Омской области
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Коммунист Олег Беспалов станет депутатом Заксобрания Омской области.

Ранее представитель «Коммунистов России» уже баллотировался в региональный парламент.

Сегодня, 24 апреля, в официальном Telegram-канале областной избирательной комиссии появилось сообщение о назначении Олега Беспалова депутатом Законодательного собрания региона. Как сообщается, Олег Евгеньевич был зарегистрированным кандидатом от партии «Коммунисты России».

Напомним, в 2021 году Олег Беспалов уже участвовал в выборах депутатов Заксобрания, но мандат получить не удалось. Кроме того, как и предполагалось ранее, он занял вакантное место Дарьи Бикмаевой — ранее она сложила полномочия депутата.

Пусто не бывает. В омском Заксобрании Беспалов сменит экс-депутата Бикмаеву
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#Илья Скобин#Политика#Омская область#Депутат#Избирательная комиссия#Новости#Коммунисты России#Заксобрание#Олег Беспалов
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