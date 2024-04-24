Добился. Олег Беспалов займет место депутата Заксобрания Омской области

Posted Сегодня, 12:09
Published Сегодня, 12:09
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Сегодня, 24 апреля, в официальном Telegram-канале областной избирательной комиссии появилось сообщение о назначении Олега Беспалова депутатом Законодательного собрания региона. Как сообщается, Олег Евгеньевич был зарегистрированным кандидатом от партии «Коммунисты России».
Напомним, в 2021 году Олег Беспалов уже участвовал в выборах депутатов Заксобрания, но мандат получить не удалось. Кроме того, как и предполагалось ранее, он занял вакантное место Дарьи Бикмаевой — ранее она сложила полномочия депутата.