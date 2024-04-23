В Омской области для борьбы с лесными пожарами задействуют почти 500 человек

В ведомстве сообщили, что в прошлом году с огнем в лесах боролись 519 человек, пять лет назад — 561. Средняя зарплата сотрудников, участвующих в ликвидации лесных пожаров, в 2023 году составила 31487 рублей, пять лет назад эта сумма равнялась 25192 рублям. Каких-либо дополнительных льгот не предусмотрено.