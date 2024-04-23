В Омской области для борьбы с лесными пожарами задействуют почти 500 человек

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Омской области в 2024 году для тушения лесных пожаров задействуют 493 человека из районных лесхозов. Об этом Городу55 рассказали в Главном управлении лесного хозяйства региона.
В ведомстве сообщили, что в прошлом году с огнем в лесах боролись 519 человек, пять лет назад — 561. Средняя зарплата сотрудников, участвующих в ликвидации лесных пожаров, в 2023 году составила 31487 рублей, пять лет назад эта сумма равнялась 25192 рублям. Каких-либо дополнительных льгот не предусмотрено.
На борьбу с огнем в этом году направят 264 единицы спецтехники, при этом 5 машин планируют списать.
«В целом по региону потребность лесхозов в новой технике составляет 12 единиц, 4 из них будет закуплено в текущем году. Техника для лесхозов начиная с 2019 года приобретается по федеральному проекту „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“», — добавили в ГУЛХ.
Отметим, что сотрудников МЧС привлекают к тушению лесных пожаров в случае угрозы перехода огня на населенные пункты. В МЧС рассказали, что ежедневно в Омской области на дежурство заступают около 500 пожарных и 136 единиц техники.
Ранее директор Муромцевского лесхоза рассказал Городу55, как в регионе тушат лесные пожары. Чтобы вовремя заметить пожар, используют видеонаблюдение и данные со спутника. В некоторых случаях для тушения применяют авиацию и десант.