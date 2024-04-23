В «Единой России» подвели итоги работы гуманитарного штаба

«Поддержка бойцов СВО и мирных жителей новых российских регионов — приоритетное направление работы Омского регионального отделения „Единой России“. Мы стараемся максимально поддержать наших ребят на фронте. Практически каждую неделю доставляем нашим защитникам посылки с необходимыми для выполнения боевых задач предметами, медикаментами и письмами со словами поддержки. Поддерживаем и наш подшефный город Стаханов. За два года из Омской области было отправлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи. Каждый груз сопровождаем, нередко выезжаю к ребятам и сам. Кроме того, благодаря усилиям первого заместителя секретаря регионального отделения „Единой России“, главного врача Клинического медико-хирургического центра Вадима Григорьевича Бережного мы организовали несколько гуманитарных миссий по эвакуации раненых бойцов и мирных жителей из зоны СВО в гражданские больницы. Все эвакуированные получили необходимую помощь и встали на ноги. Эта работа продолжается, вновь прибывающие раненые бойцы проходят лечение и восстановление в стенах КМХЦ.