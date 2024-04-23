В «Единой России» подвели итоги работы гуманитарного штаба

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Андрей Турчак сообщил о доставке более 110 тысяч тонн гуманитарной помощи в новые регионы с начала специальной военной операции, пишет издание. Около 13 миллиардов рублей было собрано и направлено на приобретение различного оборудования, включая транспортные средства, беспилотные летательные аппараты, средства связи, системы радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоры, экипировку для военнослужащих.
Также секретарь генсовета «Единой России» отметил, что партия организовала лечение и реабилитацию более полутора тысяч детей из Новороссии, Донбасса и Белгородской области в федеральных клиниках, сообщает mkset.ru.
По словам главы штаба, вице-спикера Государственной думы Анны Кузнецовой, гуманитарный штаб «Единой России» начал реализацию программы медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Кроме этого, более пятисот детей было отправлено на отдых и оздоровление, организованные партией «Единая Россия».
Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку пожилым жителям новых регионов. Волонтеры партии на постоянной основе работают в пунктах временного размещения, доставляя бытовую технику, лекарства и медицинское оборудование.
Важной задачей гуманитарного штаба «Единой России» является помощь фронту. На основе Центра беспилотных систем, созданного при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».
Глава центрального исполкома партии «Единая Россия» Александр Сидякин сообщил, что еще две тысячи дронов «Скворец» будет направлено военнослужащим в ближайшее время.
Представители Минобороны, МЧС и ФМБА отметили вклад «Единой России» в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью.
Андрей Турчак выразил благодарность всем участникам гуманитарного штаба. По его мнению, штаб объединил общественные организации, предпринимательство, благотворительные фонды, а также волонтеров «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтерской роты» и партнерских организаций.
На сайте ER.RU пишут, что секретарь генсовета «Единой России» выразил мнение о необходимости продолжать работу гуманитарного штаба до достижения победы и восстановления мирной жизни в новых регионах Российской Федерации.
«Поддержка бойцов СВО и мирных жителей новых российских регионов — приоритетное направление работы Омского регионального отделения „Единой России“. Мы стараемся максимально поддержать наших ребят на фронте. Практически каждую неделю доставляем нашим защитникам посылки с необходимыми для выполнения боевых задач предметами, медикаментами и письмами со словами поддержки. Поддерживаем и наш подшефный город Стаханов. За два года из Омской области было отправлено почти две тысячи тонн гуманитарной помощи. Каждый груз сопровождаем, нередко выезжаю к ребятам и сам. Кроме того, благодаря усилиям первого заместителя секретаря регионального отделения „Единой России“, главного врача Клинического медико-хирургического центра Вадима Григорьевича Бережного мы организовали несколько гуманитарных миссий по эвакуации раненых бойцов и мирных жителей из зоны СВО в гражданские больницы. Все эвакуированные получили необходимую помощь и встали на ноги. Эта работа продолжается, вновь прибывающие раненые бойцы проходят лечение и восстановление в стенах КМХЦ.
Активно участвует региональное отделение партии и в волонтерской работе. За два года девять омских молодогвардейцев приняли участие в волонтерских миссиях по оказанию помощи и поддержки бойцам СВО и мирным жителям Донбасса», — рассказал секретарь Омского регионального отделения «Единой России», губернатор Омской области Виталий Хоценко.