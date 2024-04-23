Увольнение Михаила Кравца из «Авангарда» возмутило бывшего генменджера Хабибулина

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:37
Updated Сегодня, 15:37
Уход Кравца из «Авангарда» многих поразил, в том числе бывшего генменеджера ХК Рашида Хабибулина. По его мнению, с наставником «ястребов» поступили некрасиво и, более того, «не по-человечески».
Конечно, Михаил Кравец ни в чем прямо не обвиняется, однако увольнение главного тренера выглядит именно так, будто он является причиной крупного мартовского проигрыша. Бывший генеральный менеджер хоккейного клуба заявил журналистам, что не поддерживает решение руководителей «Авангарда».
По сути Кравец ушел из «Авангард» посередине сезона, но ему очень быстро нашли замену. Кстати, так же быстро СМИ нашли новое место работы экс-тренеру омских хоккеистов. Сообщалось, что буквально через сутки он устроился в новосибирскую «Сибирь». Практически в этот же вечер бывший главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец опроверг информацию.
Рашид Хабибулин вспомнил слова нынешнего генменеджера «Авангарда» Антона Курьянова, который неоднократно говорил команде, что омский хоккейный клуб является одной большой семьей.
«Потом хоп-хоп: и что-то не совсем нормальная семья, получается. Поступают с людьми не по-семейному и, что уж тут говорить, не по-человечески», — сказал Рашид Хабибулин в разговоре с «Матч ТВ».
Он считает, что Михаилу Кравцу не дали шанса «зацепиться» за серию с «Локомотивом». К слову, при этом команда с уже бывшим главным тренером одержала три победы на соперником из Новосибирска. Когда дальше спортсмены пройти не смогли, «Авангард» заявил о расторжении контракта с Михаилом Кравцом.
Хабибулин также отметил, что его уход из «Авангарда» в прошлом году оказался для него самого неожиданностью, так как он узнал о прекращении сотрудничества с клубом уже постфактум.
С 1 апреля «ястребов» тренирует Сергей Звягин. Он был исполняющим обязанности главного тренера и с середины весны вступил в новую должность. Еще раньше Звягин занимался тренерством вратарей.
Омский «Авангард» заключил с ним контракт на два года. Таким образом Звягин проработает в должности до конца сезона 2025/26. Председатель Совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин заявил, что Звягин является тем самым человеком, который нужен на посту главного тренера. Он пожелал ему удачи и сказал, что в межсезонье «Авангард» должен стать сильнее.
Он считает, что «Авангард» обесценил его вложения в работу хоккейного клуба. По мнению бывшего главного тренера, его «просто выбросили». Кравец рассказал в интервью «Матч ТВ», что был очень расстроен, узнав о своем увольнении. Он сильно переживал, что ему не дали шанса поднять «Авангард» после провальной игры.
«Для меня это нож в спину. Столько пройти, столько вместе быть — и оказалось, что самым главным виновником одного поражения (0:7 во втором матче серии) стал я. Для меня это тоже было неприятно. Как-то нелогично и непонятно», — пояснил бывший тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Он признался прессе, что о его увольнении говорили еще в прошлом сезоне. Тогда шла первая игра серии с «Сибирью» (1:2 в овертайме в Омске). На его сторону встал как раз Рашид Хабибулин, который по-прежнему поддерживает Кравца. Команда по итогу дошла до бронзовых медалей, отметил бывший наставник омского «Авангарда».
Он решил не скрывать эмоций и честно на все ответил, а также высказался о подходе нового главного тренера Сергея Звягина. Уволенный Кравец видит в его работе позаимствованные у Кравца элементы.