Увольнение Михаила Кравца из «Авангарда» возмутило бывшего генменджера Хабибулина

Он считает, что Михаилу Кравцу не дали шанса «зацепиться» за серию с «Локомотивом». К слову, при этом команда с уже бывшим главным тренером одержала три победы на соперником из Новосибирска. Когда дальше спортсмены пройти не смогли, «Авангард» заявил о расторжении контракта с Михаилом Кравцом.