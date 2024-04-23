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незаконная рубка деревьев

Условный срок. Омский суд наказал главу сельского поселения за незаконную рубку леса

23 апреля 2024, 05:01
Фото: Прокуратура Омской области
незаконная рубка деревьев

В Омской области главу сельского поселения наказали за незаконную рубку леса

С 2017 по 2019 год глава Рагозинского сельского поселения Михаил Барановский незаконно вырубал лес. За это ему пришлось выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей и возместить ущерб 2,8 млн.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что Седельниковский районный суд признал виновным главу сельского поселения в незаконной рубке леса с использованием служебного положения.

незаконная рубка деревьевнезаконная рубка деревьев
незаконная рубка деревьев
Фото: Прокуратура Омской области

Оказалось, что глава Рагозинского сельского поселения Михаил Барановский с 2017 до 2019 года занимался незаконной вырубкой леса, используя поддельные договоры купли-продажи для собственных нужд граждан. Таким образом, обвиняемый нанес ущерб государству в размере 2,8 млн рублей.

В итоге Барановский отказался признавать свою вину и возмещать ущерб. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком в три с половиной года. Также его лишили права занимать должности, связанные с представительством власти, в течение двух лет. Барановского обязали выплатить штраф — 300 тысяч рублей и возместить ущерб.

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