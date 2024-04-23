Условный срок. Омский суд наказал главу сельского поселения за незаконную рубку леса

В итоге Барановский отказался признавать свою вину и возмещать ущерб. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком в три с половиной года. Также его лишили права занимать должности, связанные с представительством власти, в течение двух лет. Барановского обязали выплатить штраф — 300 тысяч рублей и возместить ущерб.