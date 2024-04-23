Условный срок. Омский суд наказал главу сельского поселения за незаконную рубку леса

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:08
Updated Сегодня, 05:08
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что Седельниковский районный суд признал виновным главу сельского поселения в незаконной рубке леса с использованием служебного положения.
Оказалось, что глава Рагозинского сельского поселения Михаил Барановский с 2017 до 2019 года занимался незаконной вырубкой леса, используя поддельные договоры купли-продажи для собственных нужд граждан. Таким образом, обвиняемый нанес ущерб государству в размере 2,8 млн рублей.
В итоге Барановский отказался признавать свою вину и возмещать ущерб. Суд назначил ему три года условно с испытательным сроком в три с половиной года. Также его лишили права занимать должности, связанные с представительством власти, в течение двух лет. Барановского обязали выплатить штраф — 300 тысяч рублей и возместить ущерб.