Теперь виноваты лыжники: в администрации объяснили новые вырубки в парке

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В социальных сетях на днях появились сообщения об очередной вырубке в омском парке 30-летия ВЛКСМ. Горожане публиковали фотографии пней и рассказывали об опасениях, что на месте деревьев может появиться очередной коммерческий объект.
Директор парка Руслан Щербаков рассказал, что виной всему спорт: деревья, по его словам, угрожают здоровью любителей кататься на лыжах.
— Поступало очень много жалоб от спортсменов, бегунов и лыжников на падение сухих веток, — цитирует чиновника «Омск-Информ». — Высота большая, если ветка упадет, мало не покажется. Поэтому осенью мы провели обследование, по итогам которого 800 деревьев у озера… признаны аварийными… Часть веток сразу спилили. А 13 декабря прошлого года городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений дала разрешение на удаление порядка 170 деревьев. Они все прогнили и треснули. Мы пометили все посадки краской, сфотографировали и будем их постепенно убирать…
На месте спиленных деревьев, по словам Щербакова, появятся скамейки, площадки для волейбола и стритбола.
Напомним: в 2023 году в парке 30-летия ВЛКСМ спилили как аварийные примерно 300 деревьев. В последний раз сообщения о вырубках в этом парке появлялись месяц назад.