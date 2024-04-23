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В администрации омского парка объяснили вырубки жалобами лыжников

Теперь виноваты лыжники: в администрации объяснили новые вырубки в парке

23 апреля 2024, 07:16
Фото: 1MI

В администрации омского парка объяснили вырубки жалобами лыжников

По словам директора парка, в общей сложности аварийными признаны 800 деревьев.

В социальных сетях на днях появились сообщения об очередной вырубке в омском парке 30-летия ВЛКСМ. Горожане публиковали фотографии пней и рассказывали об опасениях, что на месте деревьев может появиться очередной коммерческий объект.

Директор парка Руслан Щербаков рассказал, что виной всему спорт: деревья, по его словам, угрожают здоровью любителей кататься на лыжах.

— Поступало очень много жалоб от спортсменов, бегунов и лыжников на падение сухих веток, — цитирует чиновника «Омск-Информ». — Высота большая, если ветка упадет, мало не покажется. Поэтому осенью мы провели обследование, по итогам которого 800 деревьев у озера… признаны аварийными… Часть веток сразу спилили. А 13 декабря прошлого года городская комиссия по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений дала разрешение на удаление порядка 170 деревьев. Они все прогнили и треснули. Мы пометили все посадки краской, сфотографировали и будем их постепенно убирать…

На месте спиленных деревьев, по словам Щербакова, появятся скамейки, площадки для волейбола и стритбола.

Напомним: в 2023 году в парке 30-летия ВЛКСМ спилили как аварийные примерно 300 деревьев. В последний раз сообщения о вырубках в этом парке появлялись месяц назад.

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#Николай Эйхвальд#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Новости#Руслан Щербаков#Вырубки
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