Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Управление делами городской администрации выбрало подрядчика, который займется украшением Омска к 9 мая. В этом году оформление мест проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обойдется 639 тысяч рублей — это на 533 тысячи меньше начальной цены.
На торги поступило две заявки, самой низкой оказалась цена, предложенная омским предпринимателем Константином Кучеренко. Контракт с ним заключили 23 апреля. По его условиям, Кучеренко до 30 апреля должен изготовить и установить на Соборной площади, парке Победы, Комсомольском мосту и нескольких улицах 250 баннерных панно, 210 флагов и одну флаговую конструкцию. Демонтаж всех предметов оформления запланирован на 17–20 мая.
Константину Кучеренко принадлежит типография «Бланком». Предприниматель, кстати, часто получает подобные подряды. Так, за украшение Омска ко Дню города Кучеренко в прошлом году заплатили 1,6 млн рублей. А в 2024-м омич украшал город ко Дню защитника Отечества за 374 тысячи рублей.
Напомним, что в этом году снова решили отказаться от салюта на 9 мая. По словам руководителя Омской области, время для этого еще не пришло. А вот парад на Соборной площади состоится.