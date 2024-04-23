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Концепция праздничного оформления

Полмиллиона сэкономили. На украшение омских улиц к 9 мая потратят 640 тысяч рублей

23 апреля 2024, 09:05
Фото: Администрация города Омска
Концепция праздничного оформления

На украшении омских улиц и мостов к 9 мая сэкономят полмиллиона рублей

Контракт заключили с проверенным подрядчиком, который регулярно украшает город к различным праздникам.

Управление делами городской администрации выбрало подрядчика, который займется украшением Омска к 9 мая. В этом году оформление мест проведения мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, обойдется 639 тысяч рублей — это на 533 тысячи меньше начальной цены.

На торги поступило две заявки, самой низкой оказалась цена, предложенная омским предпринимателем Константином Кучеренко. Контракт с ним заключили 23 апреля. По его условиям, Кучеренко до 30 апреля должен изготовить и установить на Соборной площади, парке Победы, Комсомольском мосту и нескольких улицах 250 баннерных панно, 210 флагов и одну флаговую конструкцию. Демонтаж всех предметов оформления запланирован на 17–20 мая.

Концепция праздничного оформленияКонцепция праздничного оформления
Концепция праздничного оформленияКонцепция праздничного оформления
Концепция праздничного оформления
Фото: Администрация города Омска

Константину Кучеренко принадлежит типография «Бланком». Предприниматель, кстати, часто получает подобные подряды. Так, за украшение Омска ко Дню города Кучеренко в прошлом году заплатили 1,6 млн рублей. А в 2024-м омич украшал город ко Дню защитника Отечества за 374 тысячи рублей.

Напомним, что в этом году снова решили отказаться от салюта на 9 мая. По словам руководителя Омской области, время для этого еще не пришло. А вот парад на Соборной площади состоится.

В Омске на Соборной площади в честь 9 мая состоится парад Победы
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Праздники#Подрядчик#День Победы#Новости#9 мая#Украшения#Оформление
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