Полис ОМС бессрочный и бесплатный, напоминает ФОМС

Posted Сегодня, 11:13
Published Сегодня, 11:13
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
ФОМС предупредил граждан о новой схеме телефонного обмана: некоторые застрахованные лица получают звонки с предложением заменить свои полисы обязательного медицинского страхования на новые с QR-кодом. Мошенники выдают себя за сотрудников страховых медицинских организаций или территориальных фондов ОМС, работников департаментов и министерств здравоохранения, утверждая, что срок действия полисов собеседников истек и их необходимо немедленно обновить в соответствии с новыми правилами, пишет newsnn.ru.
Они также могут отправить застрахованным лицам СМС с цифровым кодом, который нужно передать им для перевода денег на «безопасный» банковский счет, уговаривать установить мобильное приложение или перейти по ссылке. Таким образом, мошенники получают доступ ко всем приложениям на телефоне, включая банковские, поэтому ФОМС настоятельно рекомендует не загружать приложения из непроверенных источников и не переходить по присланным ссылкам.
Целью преступников в этой ситуации является получение доступа к личным данным и сбережениям человека.
Рекомендуется не отвечать на вопросы мошенников и сразу завершить звонок. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, сообщите об этом в свою страховую медицинскую организацию или обратитесь в единый контакт-центр своего территориального фонда ОМС.
Специалисты страховых медицинских организаций могут звонить застрахованным лицам для проверки данных полиса, но они никогда не отправляют СМС с цифровыми кодами, не запрашивают личные данные и не просят перевести деньги.