Полис ОМС бессрочный и бесплатный, напоминает ФОМС

Они также могут отправить застрахованным лицам СМС с цифровым кодом, который нужно передать им для перевода денег на «безопасный» банковский счет, уговаривать установить мобильное приложение или перейти по ссылке. Таким образом, мошенники получают доступ ко всем приложениям на телефоне, включая банковские, поэтому ФОМС настоятельно рекомендует не загружать приложения из непроверенных источников и не переходить по присланным ссылкам.