Омские полицейские задержали организаторов незаконной миграции

Однако не все было так просто — за «вознаграждение» около 4 тыс рублей, при сдаче экзамена можно было рассчитывать на «шпаргалки» в виде листка с транскрипциями на родном языке экзаменуемого, заведомо верные ответы тестирования и жестикуляцию экзаменатора, указывающего на правильный ответ.