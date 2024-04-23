Омские полицейские задержали организаторов незаконной миграции

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
Сотрудники центра по противодействию экстремизму при поддержке СОБРа прекратили деятельность организации, занимавшейся предоставлением гражданства для иностранцев — а фактически просто «продавали» успешную аттестацию мигрантов на необходимых экзаменах.
Как сообщается, были задержаны двое преподавателей автономной некоммерческой организации, специализирующейся на дополнительном профессиональном образовании — ушлые «учителя» принимали экзамены на знание русского языка, истории России и основ права, после чего обучавшиеся получали сертификаты — они являются важным документом для пребывания и трудовой деятельности на территории РФ.
Однако не все было так просто — за «вознаграждение» около 4 тыс рублей, при сдаче экзамена можно было рассчитывать на «шпаргалки» в виде листка с транскрипциями на родном языке экзаменуемого, заведомо верные ответы тестирования и жестикуляцию экзаменатора, указывающего на правильный ответ.
Как сообщается, услугами предприимчивых омичей (их пока что отправили под домашний арест) воспользовались 65 мигрантов.
Напомним, ранее Город55 сообщал о контроле областной прокуратурой проверки ДТП с последующим пожаром автомобиля: