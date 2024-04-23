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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

Получить гражданство можно было за деньги

Омские полицейские задержали организаторов незаконной миграции

23 апреля 2024, 14:28
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Получить гражданство можно было за деньги

Сотрудники УМВД Омской области пресекли организацию незаконной миграции

Злоумышленники «помогали» сдать экзамены на знание русского языка за небольшое денежное вознаграждение.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму при поддержке СОБРа прекратили деятельность организации, занимавшейся предоставлением гражданства для иностранцев — а фактически просто «продавали» успешную аттестацию мигрантов на необходимых экзаменах.

Как сообщается, были задержаны двое преподавателей автономной некоммерческой организации, специализирующейся на дополнительном профессиональном образовании — ушлые «учителя» принимали экзамены на знание русского языка, истории России и основ права, после чего обучавшиеся получали сертификаты — они являются важным документом для пребывания и трудовой деятельности на территории РФ.

Однако не все было так просто — за «вознаграждение» около 4 тыс рублей, при сдаче экзамена можно было рассчитывать на «шпаргалки» в виде листка с транскрипциями на родном языке экзаменуемого, заведомо верные ответы тестирования и жестикуляцию экзаменатора, указывающего на правильный ответ.

Как сообщается, услугами предприимчивых омичей (их пока что отправили под домашний арест) воспользовались 65 мигрантов.

Напомним, ранее Город55 сообщал о контроле областной прокуратурой проверки ДТП с последующим пожаром автомобиля:

Омская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с пожаром автомобиля
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#Илья Скобин#Происшествия#ДТП#Полиция#Омск#Прокуратура#Миграция#Арест#Новости#Мигранты#Экзамены#Русский язык
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