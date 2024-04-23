Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Фото с места происшествия

Омская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с пожаром автомобиля

23 апреля 2024, 13:37
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Омской области
Фото с места происшествия

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП с пожаром автомобиля в Омске

Сотрудники МВД занимаются проверкой инцидента — ее результаты будет оценивать прокуратура.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Омской области, пожар автомобиля произошел сегодня, в 17;30. Причиной возгорания послужило ДТП. Водителя и пассажира, получивших ожоги, уже доставили в больницу.

Видео с места происшествия
Видео: Пресс-служба Прокуратуры Омской области

Проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

Напомним, ранее Город55 сообщал о первой в этом сезоне аварии с участием мотоциклиста: водителю байка не предоставили преимущество при пересечении перекрестка улиц Звездова и Шебалдина:

Ехал по главной дороге. Омский мотоциклист на большой скорости влетел в иномарку
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Происшествия#Видео#ДТП#Омск#Омская область#Прокуратура#Автомобиль#Водитель#Проверка#Больница#Происшествие#Расследование#Мотоциклист#Инцидент#Перекресток#Пассажир#Пресс-центр#Город55
Подпишитесь
Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
Сегодня, 09:23
Не чаще раза в семестр. В ОмГУ изменили правила предоставления матпомощи студентам
Сегодня, 06:49
Непостоянство погоды. На майские праздники в Омскую область придет снегопад
Сегодня, 04:23
30 тысяч рублей: вынужденного омича Кара-Мурзу оштрафовали из-за его телеграм-канала
Сегодня, 06:50
Срочно. В Омске задержали священника-нациста
Сегодня, 10:43
Впервые в России. В Омске откроют филиал Казахстанского университета
Сегодня, 03:05
"