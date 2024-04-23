Омская прокуратура взяла под контроль расследование ДТП с пожаром автомобиля

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Омской области, пожар автомобиля произошел сегодня, в 17;30. Причиной возгорания послужило ДТП. Водителя и пассажира, получивших ожоги, уже доставили в больницу.
Проводится проверка для установления всех обстоятельств и причин происшествия.
Напомним, ранее Город55 сообщал о первой в этом сезоне аварии с участием мотоциклиста: водителю байка не предоставили преимущество при пересечении перекрестка улиц Звездова и Шебалдина: