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Published Сегодня, 04:23

Modified Сегодня, 04:27

Updated Сегодня, 04:27

иллюстрация

Непостоянство погоды. На майские праздники в Омскую область придет снегопад

23 апреля 2024, 04:23
Фото: Город55
иллюстрация

На майские праздники Омск накроет настоящий снегопад

С 1 по 3 мая в Омске ожидаются осадки в виде снега. Температура не будет подниматься выше +4 градусов до 5 мая. С 5-го числа омичам пообещали настоящие теплые дни с температурой до 10 градусов тепла и дождями.

Жители Омской области уже привыкли к непостоянной погоде, но на этот раз природа решила удивить омичей и принесла на майские праздники настоящий снегопад. Согласно последним данным сервиса визуализации погоды Ventusky, с 1 по 3 мая в Омске ожидаются осадки в виде снега.

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погода
Фото: Ventusky

Во вторник, 30 апреля, днем ожидается +8 градусов, однако по ощущениям будет всего +4. На следующий день погода ухудшится, и днем ожидается всего 5 градусов тепла (по ощущениям -1 градус).

В четверг, 2 мая, несмотря на то, что столбик термометра поднимется до +4 градусов, по ощущениям будет еще холоднее — около -2 градусов. Поэтому омичам стоит взять с собой теплые вещи и не забыть про шапки.

Что касается теплых майских дней, то они начнутся только с 5-го числа. Синоптики обещают стабильную температуру до 10 градусов тепла, а также осадки в виде дождей.

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