Непостоянство погоды. На майские праздники в Омскую область придет снегопад

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Жители Омской области уже привыкли к непостоянной погоде, но на этот раз природа решила удивить омичей и принесла на майские праздники настоящий снегопад. Согласно последним данным сервиса визуализации погоды Ventusky, с 1 по 3 мая в Омске ожидаются осадки в виде снега.
Во вторник, 30 апреля, днем ожидается +8 градусов, однако по ощущениям будет всего +4. На следующий день погода ухудшится, и днем ожидается всего 5 градусов тепла (по ощущениям -1 градус).
В четверг, 2 мая, несмотря на то, что столбик термометра поднимется до +4 градусов, по ощущениям будет еще холоднее — около -2 градусов. Поэтому омичам стоит взять с собой теплые вещи и не забыть про шапки.
Что касается теплых майских дней, то они начнутся только с 5-го числа. Синоптики обещают стабильную температуру до 10 градусов тепла, а также осадки в виде дождей.