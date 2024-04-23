Не на все вопросы получил ответ. Мэр Омска Шелест проверил парк 30-летия ВЛКСМ

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Мэр Омска отреагировал на сообщения о рубке деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ и нанес визит руководству парка — как отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале градоначальника, дирекция ПКиО ответила не на все вопросы.
Кроме того, Сергей Шелест проверил и соответствие зон сноса деревьев с утвержденным «зеленой комиссией» планом. Более развернутое обсуждение происходящих в парке процессов произойдет завтра, на балансовой комиссии, а пока что директору парка, Руслану Щербакову, поручено подготовить все необходимые сведения.
Как отмечается в сообщении, Руслану Анатольевичу предстоит определиться, «лесоруб» ли он, или «нормальный хозяин», поскольку даже наличие аварийных деревьев не является поводом для «бездумного махания топором».
Напомним, ранее Город55 сообщал о начале акарицидных обработок в омских парках: