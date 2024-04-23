Не на все вопросы получил ответ. Мэр Омска Шелест проверил парк 30-летия ВЛКСМ

Кроме того, Сергей Шелест проверил и соответствие зон сноса деревьев с утвержденным «зеленой комиссией» планом. Более развернутое обсуждение происходящих в парке процессов произойдет завтра, на балансовой комиссии, а пока что директору парка, Руслану Щербакову, поручено подготовить все необходимые сведения.