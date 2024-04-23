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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Фотография «неожиданного визита»

Не на все вопросы получил ответ. Мэр Омска Шелест проверил парк 30-летия ВЛКСМ

23 апреля 2024, 13:03
Фото: Telegram-канал «Мэр Омска Сергей Шелест»
Фотография «неожиданного визита»

Глава Омска посетил парк 30-летия ВЛКСМ с проверкой

Руководителю парка предстоит определиться, «хозяин» он или «лесоруб, бездумно машущий топором».

Мэр Омска отреагировал на сообщения о рубке деревьев в парке 30-летия ВЛКСМ и нанес визит руководству парка — как отмечается в сообщении в официальном Telegram-канале градоначальника, дирекция ПКиО ответила не на все вопросы.

Кроме того, Сергей Шелест проверил и соответствие зон сноса деревьев с утвержденным «зеленой комиссией» планом. Более развернутое обсуждение происходящих в парке процессов произойдет завтра, на балансовой комиссии, а пока что директору парка, Руслану Щербакову, поручено подготовить все необходимые сведения.

Как отмечается в сообщении, Руслану Анатольевичу предстоит определиться, «лесоруб» ли он, или «нормальный хозяин», поскольку даже наличие аварийных деревьев не является поводом для «бездумного махания топором».

Напомним, ранее Город55 сообщал о начале акарицидных обработок в омских парках:

Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей
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#Илья Скобин#Омск#Парк 30-летия ВЛКСМ#Новости#Клещи#Аварийные деревья#Мэр Омска#Зеленая комиссия
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