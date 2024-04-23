Компании одной из богатейших омичек пригрозили банкротством

Компания-должник прописана в Омске на улице Дианова. Она специализируется на оптовой торговле, ее учредитель и директор — Наталья Кателкина. Выручка «Экорос-Сибири» за 2023 год превысила 1,8 млрд рублей, но расходы на 20 млн рублей больше. В 2021 году выручка фирмы составила 8 млрд, что обеспечило Кателкиной высокую позицию в рейтинге богатейших омичек.