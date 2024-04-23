Компании одной из богатейших омичек пригрозили банкротством

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Общество с ограниченной ответственностью «Нефтересурс», зарегистрированное в Барнауле, пригрозило банкротством омской фирме. В опубликованном официальном сообщении говорится, что «Нефтересурс» намерен обратиться в арбитражный суд с требованием признать несостоятельным должником ООО «Экорос-Сибирь».
Компания-должник прописана в Омске на улице Дианова. Она специализируется на оптовой торговле, ее учредитель и директор — Наталья Кателкина. Выручка «Экорос-Сибири» за 2023 год превысила 1,8 млрд рублей, но расходы на 20 млн рублей больше. В 2021 году выручка фирмы составила 8 млрд, что обеспечило Кателкиной высокую позицию в рейтинге богатейших омичек.
Отметим, что официальные заявления о намерении добиваться банкротства через суд далеко не всегда имеют последствия. По-видимому, это рассматривается как способ надавить на должника, и в большинстве случаев такой прием срабатывает.