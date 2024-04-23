Хоценко рассказал, как проходит голосование за проекты благоустройства на 2025 год

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:08
В этом году в голосовании за благоустройство представлены 29 территорий: Омск, Калачинск, Исилькуль, Тара и поселок Красный Яр Любинского района. Всероссийское голосование за эти территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Проект инициирован президентом Владимиром Путиным и уникален тем, что вовлекает жителей региона в решение важных вопросов создания комфортных условий для жизни и отдыха граждан всех возрастов и интересов. Более 120 тысяч жителей города и области уже проголосовали за проекты благоустройства на 2025 год», — отметил Виталий Хоценко.
Уже более 120 тысяч человек сделали свой выбор. Присоединиться к ним и отдать свой голос можно до 30 апреля на платформе 55.gorodsreda.ru, на которой также можно следить за реализацией победивших проектов благоустройства. Важное условие: голосующий должен быть старше 14 лет.
Также омичи могут проголосовать вместе с волонтерами, которые работают на информационных точках в торговых центрах и других общественных местах. У жителей региона есть неделя, чтобы проголосовать за территорию, которую облагородят в следующем году.