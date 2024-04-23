Хоценко рассказал, как проходит голосование за проекты благоустройства на 2025 год

Уже более 120 тысяч человек сделали свой выбор. Присоединиться к ним и отдать свой голос можно до 30 апреля на платформе 55.gorodsreda.ru, на которой также можно следить за реализацией победивших проектов благоустройства. Важное условие: голосующий должен быть старше 14 лет.