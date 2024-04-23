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голосование

Хоценко рассказал, как проходит голосование за проекты благоустройства на 2025 год

23 апреля 2024, 06:06
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области
голосование
В этом году в голосовании участвует 29 территорий, в том числе Омск, Калачинск, Исилькуль, Тара и поселок Красный Яр. Уже более 120 тысяч омичей сделали свой выбор. До окончания голосования осталась неделя.

В этом году в голосовании за благоустройство представлены 29 территорий: Омск, Калачинск, Исилькуль, Тара и поселок Красный Яр Любинского района. Всероссийское голосование за эти территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Проект инициирован президентом Владимиром Путиным и уникален тем, что вовлекает жителей региона в решение важных вопросов создания комфортных условий для жизни и отдыха граждан всех возрастов и интересов. Более 120 тысяч жителей города и области уже проголосовали за проекты благоустройства на 2025 год», — отметил Виталий Хоценко.
голосованиеголосование
голосование
Фото: Пресс-служба Правительства Омской области

Уже более 120 тысяч человек сделали свой выбор. Присоединиться к ним и отдать свой голос можно до 30 апреля на платформе 55.gorodsreda.ru, на которой также можно следить за реализацией победивших проектов благоустройства. Важное условие: голосующий должен быть старше 14 лет.

Также омичи могут проголосовать вместе с волонтерами, которые работают на информационных точках в торговых центрах и других общественных местах. У жителей региона есть неделя, чтобы проголосовать за территорию, которую облагородят в следующем году.

Хоценко: 75 тысяч жителей Омской области проголосовали за объекты благоустройства
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#Общество#Омск#Омская область#Голосование#Новости#Волонтеры#Губернатор Омской области#Жилье и городская среда
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