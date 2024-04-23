Хоценко рассказал, что в сентябре в Омске запустят образовательный центр «Сириус 55»

В настоящий момент уже готов годовой календарный план образовательных программ по таким направлениям, как «наука», «спорт», «искусство», а также программ с применением дистанционных технологий. Для центра успели оформить лицензию на осуществление образовательной деятельности и обсудить условия взаимодействия с вузами Омска.