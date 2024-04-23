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Published Сегодня, 09:03

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Хоценко рассказал, что в сентябре в Омске запустят образовательный центр «Сириус 55»

Хоценко рассказал, что в сентябре в Омске запустят образовательный центр «Сириус 55»

23 апреля 2024, 09:03
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области
На очередном заседании попечительного совета регионального центра обсудили ключевые направления деятельности и календарный план образовательных программ.

Сегодня, 23 апреля, в Омске под председательством губернатора Виталия Хоценко прошло очередное заседание попечительского совета регионального центра «Сириус 55». Последний в Омске создают в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Свои двери центр «Сириус 55», который призван выявлять, поддерживать и развивать способности и таланты у детей и моложежи, должен распахнуть уже в сентябре 2024 года.

«Мы приняли план нашей работы, утвердили ключевые направления деятельности регионального центра, положения об экспертном совете и его состав, а также о правилах и критериях отбора учащихся на образовательные программы центра. Наш „Сириус 55“ в будущем должен стать аналогом федерального Образовательного центра „Сириус“», — отметил Виталий Хоценко.
Фото: Сергей Мельников / Пресс-служба правительства Омской области

В настоящий момент уже готов годовой календарный план образовательных программ по таким направлениям, как «наука», «спорт», «искусство», а также программ с применением дистанционных технологий. Для центра успели оформить лицензию на осуществление образовательной деятельности и обсудить условия взаимодействия с вузами Омска.

«Проделана большая работа. Важно, что уже стартовали профильные программы, которые уже охватили несколько сотен школьников Омской области. Отмечу, что центр берет на себя функции координатора внутри региона ключевых мероприятий, начиная с комплекса проектов „Большие вызовы“, которые проводятся федеральным „Сириусом“, и вплоть до этапов всероссийской олимпиады школьников», — подчеркнул замруководителя образовательного фонда «Талант и успех», директор департамента науки Антон Гусев.

Напомним, что о планах запуска в Омской области единого образовательного, учебно-методического и информационно-аналитического центра «Сириус 55» стало известно в ноябре прошлого года.

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#Юлия Истомина#Общество#Образование#Омск#Омская область#Дети#Губернатор#Новости#Виталий Хоценко#Сириус 55
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