Хоценко обсудил с обмудсменом итоги работы по защите прав жителей Омской области

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Губернатор Омской области на рабочей встрече с омбудсменом Ириной Касьяновой обсудил итоги работы аппарата Уполномоченного по правам человека за 2023 год. Среди важных отмеченных Виталием Хоценко направлений — работа уполномоченного с участниками СВО и поддержка их семей, а также помощь жителям Омска и области в решении социальных вопросов.
«Продолжается специальная военная операция. Вы знаете, мы активно поддерживаем наших защитников, которые на передовой отстаивают интересы страны. Уже отправили на Донбасс, в том числе и „за ленточку“, порядка 2 тысяч тонн гуманитарного груза. Стараемся по максимуму окружить заботой и вниманием родных наших воинов. Постоянно на это ориентирую своих коллег, глав муниципальных образований. Для нас эти обращения всегда в приоритете», — отметил губернатор.
По словам Ирины Касьяновой, в прошлом году поступивших к омбудсмену обращений было на 331 меньше, чем в 2022 году. Традиционно граждан волнуют вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, жилищной сферы и медицинского обслуживания.
Виталий Хоценко подчеркнул, что именно жалобы на нарушение прав, которые оставляют омичи и жители области, служат индикатором социального самочувствия и в целом ситуации в регионе.