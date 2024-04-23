Хоценко обсудил с обмудсменом итоги работы по защите прав жителей Омской области

Губернатор Омской области на рабочей встрече с омбудсменом Ириной Касьяновой обсудил итоги работы аппарата Уполномоченного по правам человека за 2023 год. Среди важных отмеченных Виталием Хоценко направлений — работа уполномоченного с участниками СВО и поддержка их семей, а также помощь жителям Омска и области в решении социальных вопросов.