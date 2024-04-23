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Хоценко обсудил с обмудсменом итоги работы по защите прав жителей Омской области

Хоценко обсудил с обмудсменом итоги работы по защите прав жителей Омской области

23 апреля 2024, 12:26
Фото: Пресс-служба правительства Омской области
Уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова представила губернатору доклад по итогам работы в 2023 году.

Губернатор Омской области на рабочей встрече с омбудсменом Ириной Касьяновой обсудил итоги работы аппарата Уполномоченного по правам человека за 2023 год. Среди важных отмеченных Виталием Хоценко направлений — работа уполномоченного с участниками СВО и поддержка их семей, а также помощь жителям Омска и области в решении социальных вопросов.

«Продолжается специальная военная операция. Вы знаете, мы активно поддерживаем наших защитников, которые на передовой отстаивают интересы страны. Уже отправили на Донбасс, в том числе и „за ленточку“, порядка 2 тысяч тонн гуманитарного груза. Стараемся по максимуму окружить заботой и вниманием родных наших воинов. Постоянно на это ориентирую своих коллег, глав муниципальных образований. Для нас эти обращения всегда в приоритете», — отметил губернатор.

По словам Ирины Касьяновой, в прошлом году поступивших к омбудсмену обращений было на 331 меньше, чем в 2022 году. Традиционно граждан волнуют вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, жилищной сферы и медицинского обслуживания.

Виталий Хоценко подчеркнул, что именно жалобы на нарушение прав, которые оставляют омичи и жители области, служат индикатором социального самочувствия и в целом ситуации в регионе.

Хоценко рассказал, что в сентябре в Омске запустят образовательный центр «Сириус 55»
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Нарушения#Новости#Ирина Касьянова#Права человека#Уполномоченный по правам человека#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области
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