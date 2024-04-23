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Posted Сегодня, 09:53

Published Сегодня, 09:53

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Важно заранее пройти вакцинацию, поскольку она проводится в два этапа.

Где делают прививку от клеща в Омске

23 апреля 2024, 09:53
Фото: Город55
Важно заранее пройти вакцинацию, поскольку она проводится в два этапа.
С приходом весны появляется серьезная угроза. Речь идет о клещах. Вакцинация помогает защитить себя и близких от переносчиков опасных болезней. Город55 составил список медучреждений, где поставить прививку от энцефалита и какие прививки от клещей есть.

Когда появляются клещи в Омской области

В Омской области клещи остаются активными с апреля по октябрь, на протяжении всего бесснежного периода. Отмечаются два подъема численности клещей. Первый — с начала апреля до конца июня. Особо осторожными нужно быть в мае и июне. Еще один, но уже менее выраженный период приходится на август и сентябрь.

Сколько прививок от клеща нужно сделать

Схема проведения вакцинации предусматривает двукратное введение вакцины с интервалом в 1 месяц, поэтому стоит позаботиться об этом заранее. Вторая прививка должна быть сделана не позднее чем за две недели до выезда в природный очаг, отметила завлабораторией молекулярной диагностики «Омского НИИ природно-очаговых инфекций» Светлана Рудакова.

Где можно привиться от клеща в Омске

  • Омский НИИ природно-очаговых инфекций (пр. Мира, 7)

В учреждении прививают двумя отечественными вакцинами — «ЭнцеВир» и «Клещ-Э-Вак». На вакцинацию допускаются как дети, так и взрослые. Стоимость — 1 000 рублей.

Часы работы: 09:30 — 17:30 (будние), суббота и воскресенье — выходные.

  • «Биомедсервис» (ул. Декабристов, 45)

В клинике также ставят «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир». Цена на прививку от клеща — 1 000 рублей. Часы работы: 08:00 — 20:00.

При присасывании клеща необходимо провести анализ, чтобы исключить передачу инфекций через укус.При присасывании клеща необходимо провести анализ, чтобы исключить передачу инфекций через укус.
При присасывании клеща необходимо провести анализ, чтобы исключить передачу инфекций через укус.
Фото: Город55
  • «ЕВРОМЕД» (ул. Съездовская, 29 к. 3, Кемеровская, 13)

Поставить прививку от клеща можно как в филиалах медцентра, так и на предприятиях, заказав выезд. Это стоит 1 650 рублей, ставят вакцину «Клещевак». Еще есть «Энцевир» стоимостью 1 620 рублей. Пациентам также предлагают записаться на консультацию по профилактике клещевых инфекций. Стоимость — 840 рублей.

Часы работы: 07:30 — 20:00.

  • Центральная клиническая больница (пр-т Карла Маркса, 18/28)

Цена зависит от вида вакцины и место проведения процедуры. Так, за прививку «Энцевиром» пациент платит 850 рублей (с выездом — 950 рублей). Стоимость процедуры с использованием «Клещ-Э-Вак» — 800 рублей (с выездом — 900 рублей).

Часы работы: 08:00 — 20:00 (будние), 08:00 — 18:00 (суббота), 09:00 — 16:00 (воскресенье).

  • «Академия здоровья» (пр-т Комарова, 14)

Сделать прививку от клеща возможно также и на Левом берегу недалеко от автовокзала. В этом медицинском центре можно поставить прививку от клещевого энцефалита за 800 рублей. Используется российская вакцина «Энцевир».

Часы работы: 08:00 20:00.

Пациентам предлагают несколько вакцин на выбор, а также есть возможность заказать выезд медиков.Пациентам предлагают несколько вакцин на выбор, а также есть возможность заказать выезд медиков.
Пациентам предлагают несколько вакцин на выбор, а также есть возможность заказать выезд медиков.
Фото: Город55
  • «Доктор профи» (ул. Добровольского, 3)

Против клещей в этом прививочном центре ставят «Клещ-Э-Вак» за 1 300 рублей. Пациент должен достичь 16-го возраста. Прививка от клеща детям ставится от 1 года до 16 лет. Процедура проходит с осмотром, прививают тем же препаратом, но уменьшают дозу. Цена составляет 1 500 рублей. На выбор также предоставляется «ЭнцеВир», который ставится взрослым. Цена прививки от клеща — 1 300 рублей.

Часы работы: 09:00 — 19:00 (будние), суббота, воскресенье — выходные.

Что делать, если укусил клещ

«Если клещ все-таки присосался, нужно обратиться в травмпункт, а если нет такой возможности — удалить клеща и как можно быстрее доставить на исследование в лабораторию для определения, заражен ли клещ и каким возбудителем. Это позволит определить дальнейшую тактику экстренных профилактических мероприятий. Лучше предупредить инфекцию, чем длительно лечить», — отмечает омский специалист Рудакова.

Сколько укушенных клещами в Омской области

По последним данным регионального Роспотребнадзора, опасные членистоногие покусали уже 26 детей и 21 взрослого. Инфекционных заболеваний у пострадавших не обнаружено.

Обработка от клещей в Омске уже началась. Работы ведутся в Советском парке, а ближе к выходных химикаты распылят в парке имени 30-летия ВЛКСМ, садах имени Кирова и «Сибирь».

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