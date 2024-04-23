Где делают прививку от клеща в Омске

В Омской области клещи остаются активными с апреля по октябрь, на протяжении всего бесснежного периода. Отмечаются два подъема численности клещей. Первый — с начала апреля до конца июня. Особо осторожными нужно быть в мае и июне. Еще один, но уже менее выраженный период приходится на август и сентябрь.