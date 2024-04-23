Где делают прививку от клеща в Омске

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
В Омской области клещи остаются активными с апреля по октябрь, на протяжении всего бесснежного периода. Отмечаются два подъема численности клещей. Первый — с начала апреля до конца июня. Особо осторожными нужно быть в мае и июне. Еще один, но уже менее выраженный период приходится на август и сентябрь.
Схема проведения вакцинации предусматривает двукратное введение вакцины с интервалом в 1 месяц, поэтому стоит позаботиться об этом заранее. Вторая прививка должна быть сделана не позднее чем за две недели до выезда в природный очаг, отметила завлабораторией молекулярной диагностики «Омского НИИ природно-очаговых инфекций» Светлана Рудакова.
В учреждении прививают двумя отечественными вакцинами — «ЭнцеВир» и «Клещ-Э-Вак». На вакцинацию допускаются как дети, так и взрослые. Стоимость — 1 000 рублей.
Часы работы: 09:30 — 17:30 (будние), суббота и воскресенье — выходные.
В клинике также ставят «Клещ-Э-Вак» и «ЭнцеВир». Цена на прививку от клеща — 1 000 рублей. Часы работы: 08:00 — 20:00.
Поставить прививку от клеща можно как в филиалах медцентра, так и на предприятиях, заказав выезд. Это стоит 1 650 рублей, ставят вакцину «Клещевак». Еще есть «Энцевир» стоимостью 1 620 рублей. Пациентам также предлагают записаться на консультацию по профилактике клещевых инфекций. Стоимость — 840 рублей.
Часы работы: 07:30 — 20:00.
Цена зависит от вида вакцины и место проведения процедуры. Так, за прививку «Энцевиром» пациент платит 850 рублей (с выездом — 950 рублей). Стоимость процедуры с использованием «Клещ-Э-Вак» — 800 рублей (с выездом — 900 рублей).
Часы работы: 08:00 — 20:00 (будние), 08:00 — 18:00 (суббота), 09:00 — 16:00 (воскресенье).
Сделать прививку от клеща возможно также и на Левом берегу недалеко от автовокзала. В этом медицинском центре можно поставить прививку от клещевого энцефалита за 800 рублей. Используется российская вакцина «Энцевир».
Часы работы: 08:00 20:00.
Против клещей в этом прививочном центре ставят «Клещ-Э-Вак» за 1 300 рублей. Пациент должен достичь 16-го возраста. Прививка от клеща детям ставится от 1 года до 16 лет. Процедура проходит с осмотром, прививают тем же препаратом, но уменьшают дозу. Цена составляет 1 500 рублей. На выбор также предоставляется «ЭнцеВир», который ставится взрослым. Цена прививки от клеща — 1 300 рублей.
Часы работы: 09:00 — 19:00 (будние), суббота, воскресенье — выходные.
«Если клещ все-таки присосался, нужно обратиться в травмпункт, а если нет такой возможности — удалить клеща и как можно быстрее доставить на исследование в лабораторию для определения, заражен ли клещ и каким возбудителем. Это позволит определить дальнейшую тактику экстренных профилактических мероприятий. Лучше предупредить инфекцию, чем длительно лечить», — отмечает омский специалист Рудакова.
По последним данным регионального Роспотребнадзора, опасные членистоногие покусали уже 26 детей и 21 взрослого. Инфекционных заболеваний у пострадавших не обнаружено.
Обработка от клещей в Омске уже началась. Работы ведутся в Советском парке, а ближе к выходных химикаты распылят в парке имени 30-летия ВЛКСМ, садах имени Кирова и «Сибирь».