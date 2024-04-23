Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:50
Updated Сегодня, 03:50
Накануне в паблике «Городские парки Омска» сообщили о предстоящей обработке от клещей.
«Мы заботимся о вашем здоровье и безопасности, поэтому регулярно проводим акарицидную обработку территории. Это необходимо для защиты от клещей, которые могут переносить опасные заболевания», — написали в паблике.
Для борьбы с клещами в парках проводится акарицидная обработка. Это метод, который позволяет уничтожить этих паразитов с помощью специальных химических препаратов. Обработку проводят профессиональные службы, используя сертифицированные средства, которые безопасны для людей и окружающей среды.
Обработка будет проходить по следующему расписанию:
Напомним, что в прошлом году от укусов клещей пострадали 3416 взрослых и 1417 детей. 98,6% клещей, снятых с людей, исследованы в лабораториях. Чаще всего они заражены боррелиями — 11%, еще 1,3% переносят анаплазмоз человека и клещевой энцефалит, а возбудителями эрлихиоза являются 1,1%.