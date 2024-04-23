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иллюстрация

Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей

23 апреля 2024, 03:48
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, когда в Омске обработают парки от клещей

Для борьбы с клещами в парках будет проведена акарицидная обработка 23, 26 и 27 апреля. Эта обработка безопасна для людей и окружающей среды.

Накануне в паблике «Городские парки Омска» сообщили о предстоящей обработке от клещей.

«Мы заботимся о вашем здоровье и безопасности, поэтому регулярно проводим акарицидную обработку территории. Это необходимо для защиты от клещей, которые могут переносить опасные заболевания», — написали в паблике.

Для борьбы с клещами в парках проводится акарицидная обработка. Это метод, который позволяет уничтожить этих паразитов с помощью специальных химических препаратов. Обработку проводят профессиональные службы, используя сертифицированные средства, которые безопасны для людей и окружающей среды.

Обработка будет проходить по следующему расписанию:

  • 23 апреля с 7 часов утра в ОП «Советский»;
  • 26 апреля 2024 с 7 часов утра в ПКиО имени 30-летия ВЛКСМ и сад «Сибирь»;
  • 27 апреля 2024 с 7 часов утра в саду им. Кирова.

Напомним, что в прошлом году от укусов клещей пострадали 3416 взрослых и 1417 детей. 98,6% клещей, снятых с людей, исследованы в лабораториях. Чаще всего они заражены боррелиями — 11%, еще 1,3% переносят анаплазмоз человека и клещевой энцефалит, а возбудителями эрлихиоза являются 1,1%.

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