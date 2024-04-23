Безопасно для людей. На этой неделе в омских парках пройдет обработка от клещей

Напомним, что в прошлом году от укусов клещей пострадали 3416 взрослых и 1417 детей. 98,6% клещей, снятых с людей, исследованы в лабораториях. Чаще всего они заражены боррелиями — 11%, еще 1,3% переносят анаплазмоз человека и клещевой энцефалит, а возбудителями эрлихиоза являются 1,1%.