В России началась шестидневная неделя в 2024 году

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В России началась шестидневная рабочая неделя. Она будет длиться с 22 по 27 апреля. В ближайшую субботу отдых отменяется, но после россияне уйдут на выходные в мае 2024 года.
Майские праздники 2024 года начнутся даже раньше, нерабочими днями объявлены 28, 29, 30 апреля и 1 мая. С 2 по 3 мая нужно будет вернуться на работу. Далее россияне вновь уходят на выходные 2024 года — с 4 по 5 мая.
С 6 по 8 мая будет вновь работа, а с 9 мая по 12 мая можно забыть о рабочих обязанностей полностью.
Стоит отметить, что длинные выходные будут только у тех трудится стандартно пять дней. Те, кто работает по сменному графику, продолжат ходить на работу в привычном режиме. Также выходных не будет у тех, кто в эти дни дежурит. Как правило, работа в официальные праздники, — 1 и 9 мая, — оплачиваются в двойном размере.
Отдельный график предусмотрен для полицейских, пожарных, медиков и спасателей. Обращаться в экстренные спецслужбы можно будет круглые сутки.