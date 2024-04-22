В России началась шестидневная неделя в 2024 году

Стоит отметить, что длинные выходные будут только у тех трудится стандартно пять дней. Те, кто работает по сменному графику, продолжат ходить на работу в привычном режиме. Также выходных не будет у тех, кто в эти дни дежурит. Как правило, работа в официальные праздники, — 1 и 9 мая, — оплачиваются в двойном размере.