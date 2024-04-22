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Published Сегодня, 08:37

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Работа в официальные праздники должна оплачиваться в двойном размере.

В России началась шестидневная неделя в 2024 году

22 апреля 2024, 08:37
Фото: Город55
Работа в официальные праздники должна оплачиваться в двойном размере.
Стало известно, по какому графику россияне будут трудиться в ближайшую неделю, а также в период майских праздников.

В России началась шестидневная рабочая неделя. Она будет длиться с 22 по 27 апреля. В ближайшую субботу отдых отменяется, но после россияне уйдут на выходные в мае 2024 года.

Майские праздники 2024 года начнутся даже раньше, нерабочими днями объявлены 28, 29, 30 апреля и 1 мая. С 2 по 3 мая нужно будет вернуться на работу. Далее россияне вновь уходят на выходные 2024 года — с 4 по 5 мая.

С 6 по 8 мая будет вновь работа, а с 9 мая по 12 мая можно забыть о рабочих обязанностей полностью.

Стоит отметить, что длинные выходные будут только у тех трудится стандартно пять дней. Те, кто работает по сменному графику, продолжат ходить на работу в привычном режиме. Также выходных не будет у тех, кто в эти дни дежурит. Как правило, работа в официальные праздники, — 1 и 9 мая, — оплачиваются в двойном размере.

Отдельный график предусмотрен для полицейских, пожарных, медиков и спасателей. Обращаться в экстренные спецслужбы можно будет круглые сутки.

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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Астроном#Новости#Астрономия
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