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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Помещения находятся на улице Семиреченской

В Омске за 57 млн выставили на продажу рынок с запчастями и стройтоварами

22 апреля 2024, 10:19
Фото: Яндекс Карты
Помещения находятся на улице Семиреченской
Собственник обещает окупаемость бизнеса в течение 8-9 лет.

В Омске на улице Семиреченской выставили на продажу торговые помещения. Их общая площадь составляет 1200 квадратных метров. Стоимость — 57 млн рублей.

«Большая огороженная территория 3000 кв. м., отличный трафик, своя котельная, наличие отдельно стоящих складских помещений и первая линия. Все коммуникации. Земля в собственности, наличие межевания, с выносом точек. Чистая продажа», — говорится в объявлении.

Причины продажи торговых площадей не сообщаются. Собственник указал, что окупаемость бизнеса составит 8-9 лет.

В настоящее время помещения арендуют группа компаний «Сибирский инструмент», фирмы «Железяка», «Эрми», «Инструментальный центр», магазин аккумуляторов и автомасел и другие организации.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставил на продажу бизнес по прокату самокатов.

В Омске выставили на продажу бизнес по прокату электросамокатов
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#Евгений Игишев#Бизнес#Омск#Земля#Доход#Котельная#Документы#Коммуникации
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