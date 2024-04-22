В Омске за 57 млн выставили на продажу рынок с запчастями и стройтоварами

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
В Омске на улице Семиреченской выставили на продажу торговые помещения. Их общая площадь составляет 1200 квадратных метров. Стоимость — 57 млн рублей.
«Большая огороженная территория 3000 кв. м., отличный трафик, своя котельная, наличие отдельно стоящих складских помещений и первая линия. Все коммуникации. Земля в собственности, наличие межевания, с выносом точек. Чистая продажа», — говорится в объявлении.
Причины продажи торговых площадей не сообщаются. Собственник указал, что окупаемость бизнеса составит 8-9 лет.
В настоящее время помещения арендуют группа компаний «Сибирский инструмент», фирмы «Железяка», «Эрми», «Инструментальный центр», магазин аккумуляторов и автомасел и другие организации.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске выставил на продажу бизнес по прокату самокатов.