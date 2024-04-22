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Ценная земля. Пустырь в центре Омска отдают под застройку за 24 млн рублей

22 апреля 2024, 04:51
Фото: 1MI
Иллюстрация

Пустующий участок на Булатова в центре Омска отдают под застройку за 24 миллиона

Земельный участок площадью 1185 кв. м находится в частной собственности.

В Омске выставили на продажу небольшой земельный участок площадью 1185 кв. м. Находится он на улице Булатова, по соседству с частными домами. Коммерческую землю собственник оценил в 23,9 млн рублей, но еще пару месяцев назад ее стоимость была на один миллион больше.

На участке разрешается построить как малоэтажные многоквартирные дома, так и различные коммерческие объекты. Среди них автостоянки, медицинские центры, объекты образования и просвещения, культурно-досуговой деятельности, делового управления, магазины, банки, гостиницы и общепит.

Выставленный на продажу участокВыставленный на продажу участок
Выставленный на продажу участок
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области
«Перспективная локация: напротив участка ведется активное строительство престижного жилого комплекса. Возможность размещения вместительного наземного паркинга у здания со стороны улицы Рабиновича», — говорится в объявлении.

Добавим, что согласно публичной кадастровой карте стоимость 1185 «квадратов» на Булатова составляет 4,93 млн рублей.

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#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Строительство#Продажа#Земля#Земельный участок#Новости
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