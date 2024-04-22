Ценная земля. Пустырь в центре Омска отдают под застройку за 24 млн рублей

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
В Омске выставили на продажу небольшой земельный участок площадью 1185 кв. м. Находится он на улице Булатова, по соседству с частными домами. Коммерческую землю собственник оценил в 23,9 млн рублей, но еще пару месяцев назад ее стоимость была на один миллион больше.
На участке разрешается построить как малоэтажные многоквартирные дома, так и различные коммерческие объекты. Среди них автостоянки, медицинские центры, объекты образования и просвещения, культурно-досуговой деятельности, делового управления, магазины, банки, гостиницы и общепит.
«Перспективная локация: напротив участка ведется активное строительство престижного жилого комплекса. Возможность размещения вместительного наземного паркинга у здания со стороны улицы Рабиновича», — говорится в объявлении.
Добавим, что согласно публичной кадастровой карте стоимость 1185 «квадратов» на Булатова составляет 4,93 млн рублей.