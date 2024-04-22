Ценная земля. Пустырь в центре Омска отдают под застройку за 24 млн рублей

В Омске выставили на продажу небольшой земельный участок площадью 1185 кв. м. Находится он на улице Булатова, по соседству с частными домами. Коммерческую землю собственник оценил в 23,9 млн рублей, но еще пару месяцев назад ее стоимость была на один миллион больше.