Сюрприз не удался: место Ольги Боровской в облправительстве заняла Ольга Колесник

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В правительстве Омской области сегодня, 22 апреля, произошло очередное громкое назначение: заместителем министра внутренней политики Анастасии Терпуговой стала Ольга Колесник. Она сменила Ольгу Боровскую, оставившую пост на прошлой неделе, и теперь будет курировать информационную политику в регионе.
До недавнего времени Колесник работала заместителем директора «12-го канала». Отметим, что ее назначение в правительство не стало неожиданностью: Город55 писал о такой перспективе в связи с отставкой Боровской.
Ольга Колесник является супругой Ивана Колесника, главы министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.