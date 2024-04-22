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Сюрприз не удался: место Ольги Боровской в облправительстве заняла Ольга Колесник

Сюрприз не удался: место Ольги Боровской в облправительстве заняла Ольга Колесник

22 апреля 2024, 11:44
Фото: 1MI
Супруга министра спорта будет курировать информационную политику.

В правительстве Омской области сегодня, 22 апреля, произошло очередное громкое назначение: заместителем министра внутренней политики Анастасии Терпуговой стала Ольга Колесник. Она сменила Ольгу Боровскую, оставившую пост на прошлой неделе, и теперь будет курировать информационную политику в регионе.

До недавнего времени Колесник работала заместителем директора «12-го канала». Отметим, что ее назначение в правительство не стало неожиданностью: Город55 писал о такой перспективе в связи с отставкой Боровской.

Ольга Колесник является супругой Ивана Колесника, главы министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Назначения#Министерство внутренней политики#Ольга Колесник
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