Стало известно, кто зарабатывает до 200 тысяч в Омской области

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В региональной службе занятости рассказали о высокооплачиваемых вакансиях апреля 2024 года в Омской области. Заводы Омска предлагают конкурентные зарплаты. Об этом — в материале Города55.
Зарплату от 100 тыс до 200 тыс рублей получают рабочие в «Омском машиностроительном конструкторском бюро». Столько получает токарь-универсал пятого разряда. Работа с хорошей зарплатой предполагает, что специалист понимает, как обращаться с титаном и нержавеющей сталью.
Работа в строительной отрасли также подразумевает зарплату выше средней. Так, производитель работ может зарабатывать от 70 до 110 тыс рублей в Омске. Кандидаты на должность прораба обязаны иметь высшее образование и соответствующий опыт. В случае необходимости руководитель строительными работы должен быть готов к командировкам.
Также есть вакансия в Омске для менеджера по подбору персонала в еще одной омской компании. Сколько платят в месяц данному специалисту? В Службе занятости говорят о зарплате в 45-55 тыс рублей. Для этой работы нужно иметь диплом о высшем образовании и стаж работы от трех лет минимум.
Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отмечает, что количество вакансий с достойной зарплатой на омских предприятиях ОПК значительно выросло. Так, «Омсктрансмаш» ищет к себе в команду около 400 человек. На других оборонных предприятиях ситуация схожая. Специалисты в среднем зарабатывают 100 тыс рублей в зависимости от обязанностей. Еще нужны электрики, сантехники и другие работники, которые будут отвечать за обслуживание производства.