Стало известно, кто зарабатывает до 200 тысяч в Омской области

Также есть вакансия в Омске для менеджера по подбору персонала в еще одной омской компании. Сколько платят в месяц данному специалисту? В Службе занятости говорят о зарплате в 45-55 тыс рублей. Для этой работы нужно иметь диплом о высшем образовании и стаж работы от трех лет минимум.