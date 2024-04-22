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Posted Сегодня, 10:34

Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

В сферах производства и строительство в особенности нужны кадры.

Стало известно, кто зарабатывает до 200 тысяч в Омской области

22 апреля 2024, 10:34
Фото: Город55
В сферах производства и строительство в особенности нужны кадры.
Высокооплачиваемая работа в Омской области есть! Город55 собрал топ свежих вакансий, которые предлагают на здешних предприятиях.

В региональной службе занятости рассказали о высокооплачиваемых вакансиях апреля 2024 года в Омской области. Заводы Омска предлагают конкурентные зарплаты. Об этом — в материале Города55.

Зарплату от 100 тыс до 200 тыс рублей получают рабочие в «Омском машиностроительном конструкторском бюро». Столько получает токарь-универсал пятого разряда. Работа с хорошей зарплатой предполагает, что специалист понимает, как обращаться с титаном и нержавеющей сталью.

Работа в строительной отрасли также подразумевает зарплату выше средней. Так, производитель работ может зарабатывать от 70 до 110 тыс рублей в Омске. Кандидаты на должность прораба обязаны иметь высшее образование и соответствующий опыт. В случае необходимости руководитель строительными работы должен быть готов к командировкам.

Строители-профессионалы с большим опытом работы могут прилично зарабатывать.Строители-профессионалы с большим опытом работы могут прилично зарабатывать.
Строители-профессионалы с большим опытом работы могут прилично зарабатывать.
Фото: Город55

Также есть вакансия в Омске для менеджера по подбору персонала в еще одной омской компании. Сколько платят в месяц данному специалисту? В Службе занятости говорят о зарплате в 45-55 тыс рублей. Для этой работы нужно иметь диплом о высшем образовании и стаж работы от трех лет минимум.

Министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов отмечает, что количество вакансий с достойной зарплатой на омских предприятиях ОПК значительно выросло. Так, «Омсктрансмаш» ищет к себе в команду около 400 человек. На других оборонных предприятиях ситуация схожая. Специалисты в среднем зарабатывают 100 тыс рублей в зависимости от обязанностей. Еще нужны электрики, сантехники и другие работники, которые будут отвечать за обслуживание производства.

Ранее Город55 рассказывал о самых востребованных специалистах в Омской области. Материалы со списком сфер и уровнем зарплат можно посмотреть по этим двум ссылкам.

Названа отрасль, в которой регулярно повышают зарплату в Омской области
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Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц
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