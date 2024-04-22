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Published Сегодня, 06:07

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Updated Сегодня, 06:09

Новым замминистра в омском минздраве назначили Сергея Мальцева

Пошел на повышение. У омского министра здравоохранения появился новый заместитель

22 апреля 2024, 06:07
Фото: Пресс-служба минздравоохранения Омской области

Новым замминистра в омском минздраве назначили Сергея Мальцева

В команде министерства здравоохранения Мальцев работает уже 10 лет.

В омском министерстве здравоохранения прошло громкое назначение. Еще одним заместителем министра назначили Сергея Мальцева, который ранее руководил департаментом экономики и финансов минздрава.

Мальцев — выпускник Омской медакадемии по специальности «Педиатрия». Последние 10 лет он трудился в областном минздраве, пять из них — возглавляя департамент экономики и финансов и занимаясь планированием и исполнением бюджета Омской области.

«В новой должности Сергей Мальцев продолжит курировать финансовый блок работы государственной системы здравоохранения региона», — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что у министра здравоохранения уже есть шесть заместителей. Должности первых замов занимают Елена Шипилова и Андрей Сухарев. Также заместителями являются Элеонора Кролевец, Наталья Иванова, Ольга Скрипкина и Дмитрий Рябиков. Мальцев, таким образом, стал седьмым замом Наркевича.

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#Юлия Истомина#Омск#Омская область#Минздрав#Правительство Омской области#Назначение#Новости#Заместитель#Артем Наркевич
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