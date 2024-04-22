Пошел на повышение. У омского министра здравоохранения появился новый заместитель

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В омском министерстве здравоохранения прошло громкое назначение. Еще одним заместителем министра назначили Сергея Мальцева, который ранее руководил департаментом экономики и финансов минздрава.
Мальцев — выпускник Омской медакадемии по специальности «Педиатрия». Последние 10 лет он трудился в областном минздраве, пять из них — возглавляя департамент экономики и финансов и занимаясь планированием и исполнением бюджета Омской области.
«В новой должности Сергей Мальцев продолжит курировать финансовый блок работы государственной системы здравоохранения региона», — отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что у министра здравоохранения уже есть шесть заместителей. Должности первых замов занимают Елена Шипилова и Андрей Сухарев. Также заместителями являются Элеонора Кролевец, Наталья Иванова, Ольга Скрипкина и Дмитрий Рябиков. Мальцев, таким образом, стал седьмым замом Наркевича.