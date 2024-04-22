Омское правительство сообщило сроки строительства аэропорта «Омск-Федоровка»

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Новые подробности о возведении аэропорта «Омск-Федоровка» появились после официального запроса редакции РИА «Омск-информ» в пресс-службе вице-губернатора Динара Курманова. В частности, одного распоряжения Премьер-министра РФ, Михаила Мишустина, недостаточно для начала работ — оно только позволяет заключить соглашение без конкурса.
Теперь региональному правительству предстоит подготовка распоряжения о заключении концессионного соглашения, проведение его через все юридические процедуры и подписание. Только после заключения соглашения можно будет приступить к проектированию — начальному этапу строительства.
Кроме того, в областном правительстве сообщили, что подписать концессионное соглашение планируется до конца 2024 года. Строительные работы займут около 5 лет.