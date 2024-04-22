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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

иллюстрация

Омское правительство сообщило сроки строительства аэропорта «Омск-Федоровка»

22 апреля 2024, 10:52
Фото: 1MI
иллюстрация

В Правительстве Омской области рассказали о сроках возведения нового аэропорта

Перед началом проектировочных работ необходимо согласовать все документы.

Новые подробности о возведении аэропорта «Омск-Федоровка» появились после официального запроса редакции РИА «Омск-информ» в пресс-службе вице-губернатора Динара Курманова. В частности, одного распоряжения Премьер-министра РФ, Михаила Мишустина, недостаточно для начала работ — оно только позволяет заключить соглашение без конкурса.

Теперь региональному правительству предстоит подготовка распоряжения о заключении концессионного соглашения, проведение его через все юридические процедуры и подписание. Только после заключения соглашения можно будет приступить к проектированию — начальному этапу строительства.

Кроме того, в областном правительстве сообщили, что подписать концессионное соглашение планируется до конца 2024 года. Строительные работы займут около 5 лет.

Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»
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#Илья Скобин#Транспорт#Конкурс#Аэропорт#Документы#Омск-Федоровка#Новости#Областное правительство#Распоряжение#Динар Курманов#Омское правительство
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