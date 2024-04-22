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Published Сегодня, 19:00

Modified Сегодня, 19:02

Updated Сегодня, 19:02

Владельцы аккаунтов могут защитить свои данные несколькими способами, но нужно всегда быть на чеку.

Новые мошеннические схемы. О чем следует знать жителям Омской области

22 апреля 2024, 19:00
Фото: Город55
Владельцы аккаунтов могут защитить свои данные несколькими способами, но нужно всегда быть на чеку.
Злоумышленники продолжают изощряться и находят новые способы обмануть мирное население. Что делают мошенники в самом популярном на сегодняшний день мессенджере Telegram и как не попасться на уловки аферистов — в материале Города55.

К слову, аккаунты взламывают не только из-за денег, но и из-за рекламы. От лица потерпевшего рассылают спам, продавая разного рода незаконные товары. Также украденные аккаунты продают тем, кому нужно много подписчиков.

Переадресация

Один из способов обмана — переход на сайт. Пользователь ни о чем догадывается и переходит по ссылке в Telegram или нажимает на изображение, чтобы перейти на первоисточник. В этот момент у мошенников есть возможность украсть аккаунт.

На экране показывается фишинговая страница и при соглашении вступить в сообщество пользователь видит предложение вновь войти в аккаунт Telegram. Когда данные внесены, то мошенники сразу же их забирают. Владелец попасть к себе в аккаунт больше не может. Опасность в том, что человека могут шантажировать, пытаться выманить деньги.

Похищение данных через Wi-Fi

Новая мошенническая схема, которая нередко используется в общественных пространствах. Например, в аэропортах. Аферисты открывают доступ к Wi-Fi, чтобы могли подключиться все желающие. Однако для пользования бесплатным интернетом нужно указать код из Telegram.

Пользоваться открытым Wi-Fi действительно небезопасно, лучше включать мобильный интернет.Пользоваться открытым Wi-Fi действительно небезопасно, лучше включать мобильный интернет.
Пользоваться открытым Wi-Fi действительно небезопасно, лучше включать мобильный интернет.
Фото: Город55

Представители Ассоциации туроператоров России сообщили, что мошенники действительно могут украсть таким образом аккаунты. Доверчивые пользователи теряют доступ к личным страницам в мессенджере и оказываются в руках злоумышленников. Правоохранительные органы уже «раскусили» эту мошенническую схему, однако не исключено, что подобные ситуации могут случаться в общественных местах.

Признаки взлома аккаунта

  • пропажа или добавление подписок и сообщений, к которым владелец не имеет отношения;
  • смена главного фото в аккаунте или сведений в личном профиле пользователя;
  • подозрительная активность, происходящая в чатах аккаунта;
  • проблемы с авторизацией в Telegram;
  • автоматический выход из системы;
  • получение уведомлений о входе в мессенджер с незнакомого устройства или местоположения.

Защита Telegram от мошенников

Важно помнить, что администрация Telegram отправляет пользователям сообщения только через официальный адрес: https://telegram.org. Следует аккуратно обращаться с письмами и ссылками, полученными от незнакомых аккаунтов.

Аналитики Solar AURA советуют интернет-пользователям обращаться только к официальным ресурсам. Указывать данные мессенджеров и банковских реквизитов на подозрительных сайтах, разумеется, не стоит.

Лучше всего использовать двухфакторную систему идентификации в Telegram. Но для эффективности защиты пользователям советуют регулярно проверять истории сеансов. В целом в социальные сети по возможности не нужно добавлять конфиденциальные данные.

Удаление Telegram

К слову, о безопасности. Компания Apple закрыла доступ к своим приложениям для жителей Китая. В этом числе Telegram, WhatsApp и Threads. Они пропали из AppStore страны, пользователи не могут больше ими пользоваться и скачать.

Основание для этого — угроза национальной безопасности. Государство решило, что так будет лучше. Жители других стран тем временем продолжают пользоваться популярным мессенджером.

Как относитесь к удалению Telegram?
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