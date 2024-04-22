Новые мошеннические схемы. О чем следует знать жителям Омской области

На экране показывается фишинговая страница и при соглашении вступить в сообщество пользователь видит предложение вновь войти в аккаунт Telegram. Когда данные внесены, то мошенники сразу же их забирают. Владелец попасть к себе в аккаунт больше не может. Опасность в том, что человека могут шантажировать, пытаться выманить деньги.