Новые мошеннические схемы. О чем следует знать жителям Омской области

Posted Сегодня, 19:00
Published Сегодня, 19:00
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Updated Сегодня, 19:02
К слову, аккаунты взламывают не только из-за денег, но и из-за рекламы. От лица потерпевшего рассылают спам, продавая разного рода незаконные товары. Также украденные аккаунты продают тем, кому нужно много подписчиков.
Один из способов обмана — переход на сайт. Пользователь ни о чем догадывается и переходит по ссылке в Telegram или нажимает на изображение, чтобы перейти на первоисточник. В этот момент у мошенников есть возможность украсть аккаунт.
На экране показывается фишинговая страница и при соглашении вступить в сообщество пользователь видит предложение вновь войти в аккаунт Telegram. Когда данные внесены, то мошенники сразу же их забирают. Владелец попасть к себе в аккаунт больше не может. Опасность в том, что человека могут шантажировать, пытаться выманить деньги.
Новая мошенническая схема, которая нередко используется в общественных пространствах. Например, в аэропортах. Аферисты открывают доступ к Wi-Fi, чтобы могли подключиться все желающие. Однако для пользования бесплатным интернетом нужно указать код из Telegram.
Представители Ассоциации туроператоров России сообщили, что мошенники действительно могут украсть таким образом аккаунты. Доверчивые пользователи теряют доступ к личным страницам в мессенджере и оказываются в руках злоумышленников. Правоохранительные органы уже «раскусили» эту мошенническую схему, однако не исключено, что подобные ситуации могут случаться в общественных местах.
Важно помнить, что администрация Telegram отправляет пользователям сообщения только через официальный адрес: https://telegram.org. Следует аккуратно обращаться с письмами и ссылками, полученными от незнакомых аккаунтов.
Аналитики Solar AURA советуют интернет-пользователям обращаться только к официальным ресурсам. Указывать данные мессенджеров и банковских реквизитов на подозрительных сайтах, разумеется, не стоит.
Лучше всего использовать двухфакторную систему идентификации в Telegram. Но для эффективности защиты пользователям советуют регулярно проверять истории сеансов. В целом в социальные сети по возможности не нужно добавлять конфиденциальные данные.
К слову, о безопасности. Компания Apple закрыла доступ к своим приложениям для жителей Китая. В этом числе Telegram, WhatsApp и Threads. Они пропали из AppStore страны, пользователи не могут больше ими пользоваться и скачать.
Основание для этого — угроза национальной безопасности. Государство решило, что так будет лучше. Жители других стран тем временем продолжают пользоваться популярным мессенджером.