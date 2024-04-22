«Негативные и деструктивные вбросы»: за ректора ОмГУ заступились его подчиненные

Напомним: преподавательский состав ОмГУ за последние 2 года не раз жаловался на нововведения ректора Замятина — в частности, на объединение разных факультетов, на дискриминацию сотрудников по возрасту, на разруху в учебных корпусах, на пренебрежительное отношение к университетской культуре. Многие заслуженные преподаватели за это время уволились. При этом вузовские управленцы настаивают на том, что ситуация меняется в лучшую сторону.