«Негативные и деструктивные вбросы»: за ректора ОмГУ заступились его подчиненные

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
На сайте ОмГУ имени Достоевского сегодня, 22 апреля, появилось открытое письмо, подписанное рядом сотрудников вуза. Авторы письма настаивают на том, что в университете в последнее время происходят большие позитивные изменения, и вступаются за ректора Сергея Замятина, в адрес которого недавно прозвучали обвинения в плагиате.
Напомним: в блоге «Бор55» появилось заявление о том, что проверка в системе «Антиплагиат» кандидатской диссертации Замятина «Анализ и синтез систем управления с интервальными параметрами на основе корневого подхода», защищенной в Томском политехническом университете в 2007 году, показала низкий процент оригинальности, — нашлись совпадения с диссертацией С. В. Новокшонова «Анализ и синтез интервальных систем с гарантируемой динамикой на основе робастных и адаптивных алгоритмов».
— В работу Замятина С. В. «перекочевал» дословный текст, формулы, рисунки из работы Новокшонова С. В. в общей сложности больше 20 страниц — практически вся первая глава, — пишет автор блога.
К этому сообщению приложена «таблица заимствований», согласно которой некорректные заимствования обнаружены на страницах 5, 7—10, 12, 13, 20—29, 31—42, 98—100 диссертации Замятина.
Авторы открытого письма охарактеризовали обвинение в плагиате как один из «негативных и деструктивных „вбросов“, несущих репутационные и имиджевые риски для университета».
— Мы внимательно проанализировали текст диссертации и растиражированный в СМИ материал. Анализ содержания диссертации показал, что в обзорной главе С. В. Замятин более 30 раз ссылается на научные работы, являющиеся первоисточником как для диссертации С. В. Новокшонова, так и диссертации С. В. Замятина, так как обе работы выполнены в рамках общей научной темы. Это означает, что диссертация С. В. Замятина соответствует всем канонам и нормам научной этики (выделено в тексте письма — Город55).
Таким образом, авторы письма уверены, что любые совпадения в тексте двух диссертаций могут быть объяснены общей темой и общими источниками. Существенную часть документа занимает перечисление «положительных изменений», которые произошли в ОмГУ за последние 2 с половиной года (Замятин стал исполняющим обязанности ректора 7 декабря 2021 года). Это «порядок в студенческих общежитиях», «упорядочение и систематизация учебного процесса», «рост уровня средней заработной платы сотрудников» и т. п.
— У нас вызывает недоумение информационная политика некоторых омских СМИ в отношении ОмГУ, которые в очередной раз опубликовали «скандальный материал» без глубокого анализа и запроса мнений авторитетных экспертов, — пишут авторы письма. — Коллектив ОмГУ обращается с открытым письмом к общественности с просьбой исключить такого рода ситуации.
Под письмом стоят подписи всех проректоров, деканов и начальников управлений, а также главного бухгалтера и председателя ассоциации выпускников. Обращает на себя тот факт, что подписи проставлены в заранее распечатанной таблице с фамилиями и должностями. Подписей простых преподавателей и научных сотрудников в письме, написанном от лица всего коллектива вуза, нет.
В документе не сообщается, кто именно анализировал текст диссертации Замятина. При этом в числе подписантов только 1 человек с ученой степенью по техническим наукам — кандидат наук Семен Ефимов, проректор по развитию.
Напомним: преподавательский состав ОмГУ за последние 2 года не раз жаловался на нововведения ректора Замятина — в частности, на объединение разных факультетов, на дискриминацию сотрудников по возрасту, на разруху в учебных корпусах, на пренебрежительное отношение к университетской культуре. Многие заслуженные преподаватели за это время уволились. При этом вузовские управленцы настаивают на том, что ситуация меняется в лучшую сторону.