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иллюстрация

Коллективное решение. Омские садоводы смогут бесплатно газифицировать свое жилье

22 апреля 2024, 06:47
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области садоводы смогут бесплатно газифицировать свои дома

В министерстве уточнили, что решение о подключении должно быть принято на собрании членов СНТ. Омичи могут подать заявку через МФЦ или «Госуслуги». Проведение коммуникаций до границ земельных участков будет бесплатным.

В региональном министерстве энергетики сообщили, что участники садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) могут подать заявку на участие в программе догазификации. Однако есть одно важное условие: решение о подключении должно быть принято на общем собрании членов СНТ.

Омичи могут подать заявку через МФЦ или портал «Госуслуги». Отметим, что проведение коммуникаций до границ земельных участков будет осуществлено бесплатно.

Напомним, что программа по расширению социальной догазификации проходит в рамках национального проекта «Экология», который был инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее прокуратура выявила многочисленные нарушения в деятельности газораспределительных организаций и Минэнерго при проведении социальной газификации. Компании не соблюдали график исполнения договоров, не направляли властям информацию о включении объектов в программу газификации, а должностные лица не контролировали исполнение планов-графиков газификации.

После устранения нарушений количество заключенных договоров увеличилось в два раза, а домов, подключенных к газу, — в три раза.

Вмешалась прокуратура. В Омской области приняли заявки на газификацию у 22 тыс семей
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