К Земле движется ранее неизвестный ученым большой астероид

По его словам, порядка 1,5 млн астероидов Солнечной системы витают рядом с Землей. Астрономы обнаружили их и продолжают исследовать. Эти небесные тела проще изучать, ведь они находятся близко к планете. Однако ученые обращают на них внимание больше не из интереса, а из соображений безопасности.