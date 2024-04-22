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Ученые рассказали, будет ли опасной встреча Земли с небесным телом.

К Земле движется ранее неизвестный ученым большой астероид

22 апреля 2024, 19:49
Фото: Город55
Ученые рассказали, будет ли опасной встреча Земли с небесным телом.
Астрономы открыли новый астероид, расположенный рядом с Землей. Ученые обнаружили уже немало подобных объектов, однако этот они увидели совсем недавно. Смогут ли жители планеты увидеть новый астероид и представляет ли он угрозу — в материале Города55.

Этот астероид был открыт крымскими астрономами. Они увидели его на границе созвездий Девы и Льва. Небесное тело движется по орбите на расстоянии 30 млн километров от Земли. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал об этом открытии подробнее.

По его словам, порядка 1,5 млн астероидов Солнечной системы витают рядом с Землей. Астрономы обнаружили их и продолжают исследовать. Эти небесные тела проще изучать, ведь они находятся близко к планете. Однако ученые обращают на них внимание больше не из интереса, а из соображений безопасности.

Дело в том, что астероиды являются потенциально опасными объектами, поскольку есть вероятность столкновения с планетой. Об этом пишет «Комсомольская правда в Крыму».

Первооткрыватели узнали размер нового астероида — порядка 100 метров в диаметре. Научный сотрудник Сергей Назаров заверил, что жители Земли могут расслабиться, потому что риск столкновения крайне мал.

«В ближайшие тысячу лет на Землю точно не упадет», — сказал он.

Астероид пока что безымянный. Астрономы дадут ему название после уточнения его орбиты. Также новому «соседу» Земли нужно присвоить номер. На эти организационные моменты обычно уходит несколько лет.

Сам же астероид, по подсчетам ученых, должен пролететь мимо Земли через два с половиной года.

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#Алина Ясинская#Общество#Наука#Россия#Земля#Астроном#Астероиды#Новости#Астрономия#Астероид
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