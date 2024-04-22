К Земле движется ранее неизвестный ученым большой астероид

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:51
Updated Сегодня, 19:51
Этот астероид был открыт крымскими астрономами. Они увидели его на границе созвездий Девы и Льва. Небесное тело движется по орбите на расстоянии 30 млн километров от Земли. Научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров рассказал об этом открытии подробнее.
По его словам, порядка 1,5 млн астероидов Солнечной системы витают рядом с Землей. Астрономы обнаружили их и продолжают исследовать. Эти небесные тела проще изучать, ведь они находятся близко к планете. Однако ученые обращают на них внимание больше не из интереса, а из соображений безопасности.
Дело в том, что астероиды являются потенциально опасными объектами, поскольку есть вероятность столкновения с планетой. Об этом пишет «Комсомольская правда в Крыму».
Первооткрыватели узнали размер нового астероида — порядка 100 метров в диаметре. Научный сотрудник Сергей Назаров заверил, что жители Земли могут расслабиться, потому что риск столкновения крайне мал.
«В ближайшие тысячу лет на Землю точно не упадет», — сказал он.
Астероид пока что безымянный. Астрономы дадут ему название после уточнения его орбиты. Также новому «соседу» Земли нужно присвоить номер. На эти организационные моменты обычно уходит несколько лет.
Сам же астероид, по подсчетам ученых, должен пролететь мимо Земли через два с половиной года.