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Published Сегодня, 07:57

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Updated Сегодня, 07:59

иллюстрация

Не проехать. Омичи пожаловались на заблокированный объезд бульвара Архитекторов

21 апреля 2024, 07:57
Фото: Город55
иллюстрация

Жители левобережья Омска пожаловались на заблокированный выезд со двора

Бетонные блоки однажды появлялись в арке дома, но их убирали. Сейчас, по словам местных жителей, блоки вновь вернули.

По словам автора сообщения, бетонные блоки уже были в арке дома на бульваре Архитекторов 7/2. Однако в субботу, около полудня, их вернули в обычное положение, перекрывающее проезд — во двор, как говорится в сообщении, не смог проехать реанимобиль.

Кроме того, блоки мешают и повседневной деятельности — раньше через эту арку горожане сами выезжали с придомовой территории, а во дворе дома, к тому же, размещается детская поликлиника и частный детский сад.

Сообщение с новостью о возвращении загражденийСообщение с новостью о возвращении заграждений
Фотографии бетонных блоков, закрывающих проездФотографии бетонных блоков, закрывающих проезд
Сообщение с новостью о возвращении загражденийСообщение с новостью о возвращении заграждений
Сообщение с новостью о возвращении загражденийСообщение с новостью о возвращении заграждений
Сообщение с новостью о возвращении заграждений
Фото: Сообщество «Омск LIve» в социальной сети «ВКонтакте»

По информации корреспондента «Om.1», пообщавшегося с одним из жителей дома, попавшего в затруднительную ситуацию, жильцы планируют сбор подписей и обращение в полицию — все для того, чтобы избавиться от злополучного блока.

Напомним, ранее городская Прокуратура обнаружила ряд нарушений, допущенных при перекрытии бульвара Архитекторов:

Возникли вопросы. После перекрытия бульвара Архитекторов в Омске нашлись нарушения
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#Илья Скобин#Происшествия#Полиция#Омск#Жители#Новости#Бульвар Архитекторов
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