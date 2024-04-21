Не проехать. Омичи пожаловались на заблокированный объезд бульвара Архитекторов

По словам автора сообщения, бетонные блоки уже были в арке дома на бульваре Архитекторов 7/2. Однако в субботу, около полудня, их вернули в обычное положение, перекрывающее проезд — во двор, как говорится в сообщении, не смог проехать реанимобиль.