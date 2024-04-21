Не проехать. Омичи пожаловались на заблокированный объезд бульвара Архитекторов

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По словам автора сообщения, бетонные блоки уже были в арке дома на бульваре Архитекторов 7/2. Однако в субботу, около полудня, их вернули в обычное положение, перекрывающее проезд — во двор, как говорится в сообщении, не смог проехать реанимобиль.
Кроме того, блоки мешают и повседневной деятельности — раньше через эту арку горожане сами выезжали с придомовой территории, а во дворе дома, к тому же, размещается детская поликлиника и частный детский сад.
По информации корреспондента «Om.1», пообщавшегося с одним из жителей дома, попавшего в затруднительную ситуацию, жильцы планируют сбор подписей и обращение в полицию — все для того, чтобы избавиться от злополучного блока.
Напомним, ранее городская Прокуратура обнаружила ряд нарушений, допущенных при перекрытии бульвара Архитекторов: