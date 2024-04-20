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«В сплочении наша сила». Андрей Жуковский рассказал о субботнике в ОМСКЭЛЕКТРО

«В сплочении наша сила». Андрей Жуковский рассказал о субботнике в ОМСКЭЛЕКТРО

20 апреля 2024, 05:00
Фото: Омскэлектро
Сотрудники АО «Омскэлектро» присоединились к инициированному главой региона Виталием Хоценко месячнику по благоустройству Омской области. Кампания по наведению порядка стартовала 20 апреля.

Губернатор попросил особое внимание уделять во время весенней уборки общественным пространствам и территориям, благоустроенным в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», а также мемориалам Великой Отечественной войны.

Для трудового коллектива «Омскэлектро» подобные мероприятия являются традицией, и этот год не стал исключением. Практически все сотрудники, не задействованные в дежурстве оперативно-выездных бригад, вышли для наведения порядка. Масштабный субботник прошел как на территории предприятия, так и на прилегающих территориях: на улице Лизы Чайкиной со стороны парка им. 30-летия ВЛКСМ. Кроме того, сотрудники компании подключились к уборке и других площадок на территории города. Вместе со своими коллегами в субботнике принял участие генеральный директор предприятия Андрей Жуковский.

— По поручение губернатора в регионе проходит месячник чистоты. Мы присоединились, как и в предыдущие годы, стали активными участниками акции чистоты и благоустройства, поддержав тем самым нужную и своевременную инициативу главы региона. Субботники это хороший способ сделать наш город, наш регион чище. Пора наводить порядок во всех сферах, и тогда будет результат, — отметил руководитель «Омскэлектро» — Кроме того субботники, это еще и объединяющие мероприятия для всего нашего коллектива. В сплочении — наша сила! Пользуясь возможностью, хотел бы всех поблагодарить за работу! Уверен, что субботники будут проходить у нас часто и станут доброй традицией.

Все сотрудники «Омсклектро», вышедшие на субботник, были обеспечены необходимым для работы инвентарем и прошли инструктаж по безопасности. По распоряжению губернатора субботники в Омской области будут проводиться еженедельно с 20 апреля по 18 мая.

Фото: Омскэлектро
#Омск#Омская область#Новости
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