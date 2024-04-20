«В сплочении наша сила». Андрей Жуковский рассказал о субботнике в ОМСКЭЛЕКТРО

Для трудового коллектива «Омскэлектро» подобные мероприятия являются традицией, и этот год не стал исключением. Практически все сотрудники, не задействованные в дежурстве оперативно-выездных бригад, вышли для наведения порядка. Масштабный субботник прошел как на территории предприятия, так и на прилегающих территориях: на улице Лизы Чайкиной со стороны парка им. 30-летия ВЛКСМ. Кроме того, сотрудники компании подключились к уборке и других площадок на территории города. Вместе со своими коллегами в субботнике принял участие генеральный директор предприятия Андрей Жуковский.