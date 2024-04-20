Спускал все на ставки. Омич украл пенсию у бабушки и обчистил трех знакомых ради игр

Оказалось, что молодой человек имел пагубное пристрастие к азартным играм и был готов на все, чтобы найти деньги. Он действовал по уже известной схеме: сначала знакомился с женщинами в социальных сетях, быстро сближался с ними и входил в доверие, после чего крал деньги. Так, у одной из пострадавших он украл имущество, у другой потратил полмиллиона рублей, получив доступ к ее банковскому приложению, а на третью оформил несколько кредитов.