Спускал все на ставки. Омич украл пенсию у бабушки и обчистил трех знакомых ради игр

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Updated Сегодня, 05:50
В пресс-службе омской полиции сообщили, что в отношении 27-летнего омича возбуждено сразу пять уголовных дел по статье 158 УК РФ «Кража».
Оказалось, что молодой человек имел пагубное пристрастие к азартным играм и был готов на все, чтобы найти деньги. Он действовал по уже известной схеме: сначала знакомился с женщинами в социальных сетях, быстро сближался с ними и входил в доверие, после чего крал деньги. Так, у одной из пострадавших он украл имущество, у другой потратил полмиллиона рублей, получив доступ к ее банковскому приложению, а на третью оформил несколько кредитов.
Кроме того, омич также крал деньги у своих близких. Он обманул и несколько раз украл пенсию у своей бабушки. Все деньги он тратил на ставки и игру. В результате полицейские задержали игромана по приметам у гипермаркета в Советском округе и доставили его в отдел полиции.