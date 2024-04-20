Пять направлений. После концерта Басты омичей развезут домой на автобусах-шаттлах

Напомним, что на своем прошлом концерте в Омске Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову. Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года на 19-м году жизни. Форвард потерял сознание во время матча с «Витязем» и умер в больнице. 13 октября 2022 года на G-Drive Арене подняли стяг Черепанова, который стал первым удостоившимся такой чести на новой арене.