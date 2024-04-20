Пять направлений. После концерта Басты омичей развезут домой на автобусах-шаттлах

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:33
В понедельник, 22 марта, в 7 часов вечера в Омске состоится концерт известного музыканта Басты (Василий Вакуленко). После концерта, в 20:45, для жителей города будут организованы автобусы-шаттлы от G-Drive Арены. В омском дептрансе уточнили, по каким маршрутам будут двигаться автобусы:
Также в департаменте транспорта сообщили, что автобусы от G-Drive Арены будут отправляться в зависимости от наполненности. Они будут останавливаться по требованию пассажиров, а оплата будет производиться по городскому тарифу.
Напомним, что на своем прошлом концерте в Омске Баста посвятил исполнение песни хоккеисту Черепанову. Алексей Черепанов умер 13 октября 2008 года на 19-м году жизни. Форвард потерял сознание во время матча с «Витязем» и умер в больнице. 13 октября 2022 года на G-Drive Арене подняли стяг Черепанова, который стал первым удостоившимся такой чести на новой арене.